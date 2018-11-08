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08.11.2018 22:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Папочка с завязками

Почему Солженицын так и не получил Ленинскую премию
Текст: Елена Новоселова
Фото: Аркадий Колыбалов
В скромной папочке с завязками, настуканная тесным "пещерным" шрифтом машинки "Колибри" не просто история словесности, а история России. Так современник оценил небольшую повесть "Один день Ивана Денисовича", взорвавшую в ноябре 1962 года еще не оттаявшую общественную жизнь.
Фото: Владимир Матвиевский/ТАСС
Студенты создали виртуальный музей Солженицына

Ее истории и 100-летию автора посвящена выставка "Солженицын и "Новый мир", открывшаяся в Выставочном зале федеральных архивов. Здесь пахнет свежеструганными досками: отсыл к зэковским деревянным нарам и воспоминание о любимом столе на козлах, привезенном из Вермонта. На сосновом помосте, придвинутом к освобожденному от занавесок окну (лиственница под окном в Троице-Лыково всегда была на виду) - подлинники писем, записок, художественных текстов. Записка Льву Копелеву, который отнес рукопись "Ивана Денисовича" Твардовскому в "Новый мир", подписана нежно "Твой Саня", а в другие инстанции - холодно-отстраненно "Солженицын". Писал всегда мелко и убористо. "Общая собранность характера как-то выразилась и в почерке. Строчки никогда не ползли ни вверх, ни вниз", - Наталия Солженицына наклоняется над не известным ей документом. На выставке есть и такие.

Еще один стол, что называется, с большой буквы - из кабинета главреда "Нового мира" Александра Твардовского. На нем удивительная бумага: просьба наградить Александра Исаевича Ленинской премией. С аргументацией. Не дали. Писал человек, которому принадлежит "на 90 процентов заслуга, что мир узнал такого писателя, как Солженицын". Мнение вдовы. "Твардовскому, несмотря на то что он занимал высокий партийный пост, очень нелегко было добиться публикации, - говорит она. - 11 месяцев маневров, разного рода ухищрений и уговоров. Но импульсом к этой трудной аппаратной работе в коридорах власти послужило, конечно, впечатление от самого рассказа".

"Общая собранность характера как-то выразилась и в почерке. Строчки никогда не ползли ни вверх, ни вниз"

Итак, запомним: "впечатление" и "коридоры власти". На этой оппозиции сыграли авторы художественно-архитектурного решения выставки. История публикации - в центре не только по смыслу, но и территориально. Огромное, духоподъемное, наполненное ярким светом пространство. На длинном столе - страницы авторской машинописи, на стенах - подлинники телеграмм и писем, которыми обменивались Твардовский и Солженицын. А вокруг этого "острова" - в нешироких и темных коридорах - другие свидетельства эпохи: о травле писателя, разгроме "Нового мира" и высылке из СССР.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Александр Солженицын РГ-Фото
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