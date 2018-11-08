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08.11.2018 19:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Если говорить по делу

В суде рассматривается по существу дело "Седьмой студии"
Текст: Наталья Козлова, Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
В Мещанском райсуде столицы продолжился процесс над фигурантами дела о хищении бюджетных денег, выделенных для некоммерческой организации "Седьмая студия". При обсуждении так называемого дела Кирилла Серебренникова в основном преобладают эмоции. А какие обвинения и аргументы предъявило следствие?
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Первое - по версии Следственного комитета на скамье подсудимых находится "устойчивая сплоченная преступная группа". В нее помимо режиссера Кирилла Серебренникова вошли экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, продюсер Юрий Итин, бывшая чиновница минкультуры Софья Апфельбаум.

Второе - схема хищения. По мнению следствия, казенные деньги "уходили" под видом реализации инновационной культурной программы "Платформа". Инструментом для совершения преступлений, по мнению СКР, стала созданная Серебренниковым "Седьмая студия".

СКР считает, что по указанию Серебренникова завышались сведения о стоимости проекта

Логика следственного ведомства выглядит так: министерство культуры подготовило конкурс на реализацию программы с условиями, соответствующими возможностям "Седьмой студии". Единственным участником этого конкурса и оказалась "Седьмая студия". Тогда тендер был объявлен недействительным. После этого "Седьмая студия" получила контракт.

Третье - путь, по которому уходили деньги. Первый транш составил 10 миллионов рублей. Следственный комитет доказывает, что эти деньги были сразу перечислены индивидуальному предпринимателю, а оттуда они ушли "веером" длинному списку мутных фирм: ООО "Маркет групп", ООО "Премиум", ИП Артемовой, ООО "Актив", ООО "Нескучный сад" и прочим.

Четвертое - как работала схема хищения? По указанию Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Нина Масляева, главбух "Седьмой студии", разрабатывали мероприятия проекта "Платформа". Они завышали сведения об их количестве и стоимости.

Следствие принесло в суд протоколы допросов свидетелей, которые говорят о черной кассе, переводе денег и обналичивании денег через подставные фирмы.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Серебренников отверг обвинение в хищении бюджетных средств

СКР доказывает, что Серебренников реально руководил преступной группой. На нем были контакты с минкультом. Юрий Итин занимался хозяйственными вопросами. Алексей Малобродский и Нина Масляева выводили деньги на подконтрольные фирмы, обналичивали и распределяли их. Софья Апфельбаум в министерстве заверяла сметы "Седьмой студии" без проверки. На скамье подсудимых нет продюсера Екатерины Вороновой. Она заочно арестована и объявлена в розыск.

После выступления в суде прокурора все фигуранты дела изъявили желание быть допрошенными в первых рядах. Первым вызвался на допрос Серебренников. В первую очередь он заявил, что никакого отношения к финансам, выделенным на проект "Седьмой студии" для постановки спектакля "Сон в летнюю ночь", не имеет. И вину в хищении денег не признает.

Он рассказал, что "Седьмая студия" была создана в виде автономной некоммерческой организации по предложению министерства культуры. Правда, чиновника - инициатора так и не вспомнил, сказав, что это был "какой-то мужик в пиджаке". По словам режиссера, вопрос о создании организации возник после того, как на правительственном уровне в 2011 году была одобрена его идея создания проекта "Платформа". "Я хотел соединить театр, танец, музыку и медиа, - пояснил он.

Реальные зарплаты в "Седьмой студии" режиссера Серебренникова были в несколько раз выше тех, что указывались в отчетах. Но он не сумел объяснить расхождения между бухгалтерскими отчетами и реальностью. Не объяснил нестыковки и по штатному расписанию.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Мещанский суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело режиссера Кирилла Серебренникова
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