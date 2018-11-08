В Воронеже "ясновидящей" отдали 28 миллионов рублей

Центральный районный суд Воронежа вынес приговор 30-летней безработной Светлане Диденко. Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, менее чем за год: с лета 2014 года по апрель 2015-го Диденко обманула пятерых состоятельных горожан на общую сумму более 28 миллионов рублей. Представляясь ясновидящей, она обещала помощь в решении сложных житейских проблем. Она требовала со своих жертв крупные суммы денег, обещая в дальнейшем их преумножить. Если клиенты просили вернуть деньги, Светлана их запугивала: проблемы не решатся, а вы и ваши близкие тяжко заболеете, а может, и умрете.

- Согласно заключению психологической судебной экспертизы, Диденко использовала широкий спектр приемов манипулирования сознанием: давление, введение в заблуждение, убеждение, внушение, использование магических ритуалов. Под ее влиянием одна из потерпевших распродала всю свою недвижимость в Воронеже и Москве, влезла в баснословные долги перед родственниками и знакомыми, - рассказал пресс-секретарь прокуратуры Воронежской области Михаил Усов.

Клиентов "ясновидящая" выбирала тщательно - ими оказывались люди со средствами и серьезными проблемами. Один из свидетелей рассказал на суде, что Диденко попросила его подыскивать подходящие кандидатуры из числа обеспеченных воронежцев.

Виновной Светлана Диденко себя не признала и отказалась от дачи показаний. Суд приговорил ее к шести годам в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.