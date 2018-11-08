В Воронеже возбудили дело после ошибочной ампутации ноги пенсионерке

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерки, которой отрезали левую ногу вместо правой, завели в воронежской полиции. В связи с общественным резонансом расследование передали в органы СК РФ, сообщила пресс-служба регионального управления.

Как уже писала "РГ", 4 ноября 2018 года 89-летнюю жительницу Воронежа экстренно госпитализировали в городскую клиническую больницу № 3 и ампутировали левую ногу до середины бедра. Между тем до операции у женщины, по словам ее сына, были показания к удалению правой ноги. Родственники пострадавшей обратились в полицию.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли медицинскую документацию из всех лечебных учреждений, где наблюдали пенсионерку, и опросили работавших с ней специалистов.

- Установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей врачами-хирургами пациентке причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в ампутации нижней левой конечности, - отметили в следственном управлении СК по Воронежской области. - По результатам проверки сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ.

С учетом особой сложности дело передали в СК, обстоятельства произошедшего в больнице уточняются, добавил и. о. руководителя следственного отдела по Центральному району Воронежа Валерий Смольянинов.