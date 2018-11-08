В Воронежской области поставили цели на три года вперед

Прогноз социально-экономического развития до 2021 года подготовили в правительстве региона. Эксперты с умеренным оптимизмом смотрят на будущее местной промышленности, а власти рассчитывают создать условия для роста зарплат и активного долголетия воронежцев.

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Сценарий составляли с учетом тенденций, сложившихся в реальном секторе экономики и в социальной сфере как России в целом, так и Воронежской области.

В предыдущие три года экономика региона развивалась более успешно, чем общероссийская. По темпам роста область стабильно входит в десятку наиболее динамичных субъектов Федерации, отметил руководитель департамента экономразвития Анатолий Букреев:

- Рост промышленного производства ускорился, по итогам трех кварталов 2018 года он составляет 105,5 процента (против 103 по РФ). На четыре процента (по стране - на два) увеличился оборот розничной торговли. В сельском хозяйстве в связи с менее благоприятными погодными условиями в растениеводстве по году ожидается снижение темпов развития на два процента. При этом в животноводстве за счет реализации инвестпроектов прирост превысит девять процентов.

Ситуация на мировых товарных рынках становится стабильной, поэтому страна должна перейти к росту довольно быстро. Однако экономисты стараются быть осторожными в оценках.

По федеральному прогнозу, в 2018 году ВВП вырастет на 1,8 процента, а к 2021-му темп развития достигнет среднемирового уровня в три процента. Чтобы обеспечить такую динамику, нужно улучшить демографическую ситуацию и довести среднюю продолжительность жизни до 78 лет. На это направлено 12 нацпроектов, и в 11 из них Воронежская область примет участие, получив в 2019-2024 годах около 90 миллиардов рублей из федерального бюджета.

- Национальные проекты - это наши дополнительные возможности для того, чтобы улучшить социальные показатели, - пояснил губернатор Александр Гусев. - Мы достаточно активны в последние годы в исполнении госпрограмм, по которым выделяются определенные ресурсы. Меняются задачи, источники и объемы финансирования, но механизм привлечения федеральных средств по нацпроектам остается. И по эффективности их освоения мы не должны себе брать никакого периода на адаптацию. Есть все условия для того, чтобы с 1 января активно включиться в эту работу.

Как рассказал Анатолий Букреев, смягчить демографический удар по экономике помогут и последние изменения в законодательстве, в том числе пенсионном. Ранее предполагалось, что экономически активное население региона будет сокращаться на 3,5 тысячи человек в год. Теперь, возможно, будет даже его прирост.

Дело за инвесторами

По мнению Анатолия Букреева, у Воронежской области есть все шансы улучшить показатели в 2019-2021 годах. Ключевым фактором станет рост производства в промышленности и сельском хозяйстве, а также и выход на проектную мощность новых предприятий - прежде всего в электроэнергетике, пищепроме, животноводстве и машиностроении. За последнее время в регионе было реализовано 77 значимых инвестпроектов, что дало весомую прибавку к объему промышленного производства - 38 миллиардов рублей в год.

Но по объективным причинам статистика временно ухудшится.

- У нас завершился крупный проект строительства энергоблоков Нововоронежской АЭС, куда вкладывалось почти 40 миллиардов рублей ежегодно. Закончилось строительство железнодорожной ветки в обход Украины, куда тоже направлялись существенные суммы из бюджета, - отметил Александр Гусев. - Но на экономику области влияют в большей степени не такие инфраструктурные проекты, а все-таки прямые инвестиции в экономику. Наша задача-минимум - обеспечить замещение вот этих "выпавших" вложений капитала, задача-максимум - обеспечить прирост.

Ключевая задача области - обеспечить опережающий рост зарплат по отношению к росту валового регионального продукта

Чтобы привлечь новых инвесторов, воронежские власти добились создания особой экономической зоны в Масловке и территории опережающего развития в моногороде Павловске.

- Планируем подготовить региональный проект повышения производительности труда, внедрить стандарт конкуренции и упростить процедуры ведения бизнеса, - сообщил Букреев. - Для малых и средних производственных предприятий мы выделим специальные площадки в индустриальных парках и технопарках, где уже есть вся необходимая инфраструктура.

Одним из перспективных направлений в промышленности обещает стать глубокая переработка зерна. Сегодня предприятия этой отрасли в основном используют местное сырье, но их мощности задействованы недостаточно. Например, только 12 процентов воронежской пшеницы и ячменя, всего пять процентов кукурузы перерабатывается "дома". По словам вице-губернатора Виктора Логвинова, мукомольные предприятия области загружены в среднем на 40 процентов, крупяные - на 20 с небольшим. Они используют устаревшее оборудование и, как следствие, выпускают неконкурентную продукцию.

- С территории области ежегодно вывозится полтора миллиона тонн зерна. Если мы начнем экспортировать его уже в виде готовой продукции, то добавленная стоимость останется в регионе, появятся новые рабочие места, - акцентировал внимание губернатор. - Есть все предпосылки для того, чтобы создать в Воронежской области кластер предприятий глубокой переработки сельхозсырья. В бюджете на 2019 год у нас заложено 770 миллионов рублей на поддержку этой отрасли.

Доходная часть

Для обычного работающего человека все эти сухие выкладки ценны тем, что дают надежду на увеличение собственного дохода. Ведь если у предприятия дела идут хорошо, есть возможность достойно вознаграждать сотрудников.

Губернатор напомнил подчиненным, что их ключевая задача - обеспечить опережающий рост зарплат по отношению к росту валового регионального продукта.

- Если мы планируем довести рост ВРП до пяти процентов, то зарплаты должны расти еще выше. Прошу всех руководителей отраслевых органов власти именно такой ориентир перед собой поставить и, соответственно, иметь его в виду при общении с руководителями предприятий и предоставлении мер поддержки, в том числе финансовой, - сказал Александр Гусев.

Для сдерживания цен, как подчеркнул Анатолий Букреев, на региональном уровне необходимо ограничить рост регулируемых тарифов. Так, в следующем году совокупный платеж граждан за коммунальные услуги не должен будет превысить 2,4 процента. Тариф на газ планируется поднять не более чем на 1,4 процента, на электроэнергию - на 3,3.

Слабая инфляция, рост экономики и потребительского спроса, а также зарплат в бюджетном секторе приведут к увеличению реальных доходов населения. В целом за три года, по прогнозам, они возрастут на 5,4 процента.

Прямая речь

Александр Гусев, губернатор Воронежской области:

- Прогноз развития региона до 2021 года сбалансирован, реалистичен и в известной мере консервативен. Для расчета параметров бюджета, наверное, этот подход правильный. Но стратегические цели, которые мы ставим себе на период до 2035 года, гораздо более амбициозные. Смотрите на текущее положение дел. Валовой внутренний продукт России - около 100 триллионов рублей. Воронежская область в этом году получит региональный продукт на уровне более триллиона рублей. Фактически наша доля в ВВП - один процент. Думаю, что это показатель, на котором задерживаться нельзя, и мы должны стараться увеличить свою долю в ВВП. Так что рост ВРП на два-три процента в год для нас, по большому счету, неприемлем. И мы в стратегии развития до 2035 года поставили задачу обеспечивать рост, близкий к пяти процентам. Поэтому в ключевых показателях эффективности для руководителей и исполнительных органов власти будут учтены другие цифры.



Кстати



Стратегия развития Воронежской области предусматривает, что к 2024 году количество воронежцев с денежными доходами ниже прожиточного минимума сократится вдвое, валовой региональный продукт увеличится в 1,7 раза, а объем инвестиций в основной капитал и заработной платы - в 1,6 раза.