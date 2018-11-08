Власти Москвы помогли обманутому "черными риэлторами" ветерану

Ветеран Великой Отечественной войны, обманутый "черными риэлторами", продолжает получать помощь от властей Москвы. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на столичный департамент труда и социальной защиты.

Ранее об истории 93-летнего Анатолия Доронина рассказал m24. В сюжете говорилось, что ветерана и его супругу Тамару Тихоновну мошенники пытались выселить из квартиры. Все произошло из-за внука Дорониных, который набрал кредитов и не смог расплатиться. Однажды в квартиру стариков пришел неизвестный мужчина и попросил подписать какую-то бумагу - якобы это поможет родственнику отдать долги. На самом же деле собственник фактически подарил чужому человеку часть своего жилья. Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина начал проверку, чтобы восстановить картину произошедшего.

В свою очередь, социальные службы Москвы продолжают оказывать помощь Дорониным. Как отметили в профильном департаменте, семье помогли приобрести стиральную машину, пылесос и телевизор. Все полагающиеся льготы они также получают. Соцработники, регулярно навещающие супругов, подтверждают, что они проживают в своей квартире.