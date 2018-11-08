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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Берегись заносов

Автоинспекторы советуют водителям Центральной России "переобуться"
Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7714 (251)
В ближайшие дни в Центральной России - несмотря на вернувшееся общее потепление и положительные температуры - синоптики обещают туманы и утренние заморозки. А первый снег ознаменовался многочисленными авариями.

В Тульской области водитель не справился с управлением на повороте и автобус опрокинулся. В полиции подчеркивают, что в тот момент дорога была сильно обледеневшей. В результате один человек погиб, трое оказались в больнице. В это же время под Тверью микроавтобус, в котором были 13 пассажиров, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате девять человек получили травмы. Причиной аварии в ГИБДД считают гололедицу. В Иванове автобус столкнулся с большегрузом, пострадали 10 человек. В тот же день в Липецке на скользкой дороге столкнулись шесть автомобилей. Спустя сутки под Тулой перевернулся автобус с рабочими, ехавшими в Москву из Орловской области. Два человека погибли. Затем в Курской области в ДТП с участием трех автомобилей два человека погибли и семеро получили травмы.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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В автоинспекциях этот период года называют самым опасным: первый снег, гололед, летняя резина, плюс психологическая неготовность водителей к изменившейся ситуации на дорогах. Как результат - многочисленные аварии и, самое страшное, - гибель людей.

- В каждом нашем сообщении о случившейся аварии мы поясняем, почему она произошла, напоминаем, что пора сменить летнюю "резину", - подчеркивает официальный представитель УГИБДД по Тульской области Анастасия Фетисова. - Кроме того, мы советуем в этот период сменить стиль вождения - на скользкой и мокрой дороге нельзя допускать резкие перестроения, повороты. Но главное - неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения. В ПДД четко сказано: водитель должен вести машину так, чтобы обеспечить безопасность движения. Мы не устаем повторять: от этого зависит ваша жизнь и жизнь других людей.

Призывы автоинспекции, устрашающие сводки ДТП или наглядное ухудшение дорожной обстановки на водителей все же действуют. Во всяком случае, очереди в "шиномонтажки" в ноябре существенно выросли. И автолюбители терпеливо их выстаивают. При этом неизменно задаются вопросом: когда наступает оптимальное время для смены покрышек с летних на зимние?

В центрах социальной помощи населению бесплатно раздают пакеты со светоотражающим рисунком

- Не надо ждать декабря. Ориентируйтесь на законы физики: уже при температуре плюс семь градусов летняя резина становится жестче, ухудшается сцепление с дорогой. Зимние покрышки мягче, там другой протектор, сцепление в условиях понижения температуры воздуха лучше, - советует официальный представитель УГИБДД. - Сейчас в Тульской области среднесуточная температура - плюс пять градусов, так что давно пора "переобуться". И, конечно, многое зависит от самого водителя. Ведь, помимо прочего, тормозной путь на скользкой и мокрой дороге длиннее, машину остановить сложнее. Так что надо об этом помнить и не создавать на дороге аварийных ситуаций.

Есть претензии и к пешеходам. И дело не только в переходе дорог в неположенных местах. В Госавтоинспекции призывают не забывать про светоотражающие элементы в одежде. В тульском УГИБДД даже выпустили специальные пакеты со светоотражающим рисунком, которые бесплатно раздают в центрах социальной помощи населению.

Дословно

Максим Пряхин, начальник пресс-службы тульского регионального главка МЧС:

- Если прогноз неблагоприятный, информация сразу же сообщается повсеместно - в ГИБДД, дорожникам, в муниципалитеты - чтобы все понимали, чего ждать. Одновременно получаем и обратный поток информации: где, сколько имеется техники, песко-соляной смеси, куда надо направить дополнительную помощь. К тому же в сложных погодных условиях особенно опасные участки трасс патрулируют оперативные группы - чтобы в случае ЧП быстрее прибыть на помощь.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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