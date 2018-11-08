Воронежский аэропорт закрылся из-за тумана

Международный аэропорт Воронежа не принимает рейсы. Причина - густой туман, с ночи окутавший летное поле и взлетно-посадочную полосу.

Два утренних рейса из Воронежа в аэропорты столицы отменены, еще четыре - в Москву и Санкт-Петербург, - задержаны до 14.30-15.30.

- У нас пока самолетов нет, все ждут улучшения погоды в пунктах вылета. Прояснение обещают к обеду, - рассказала пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.

Напомним, накануне в Воронеже совершил посадку самолет, летевший из Москвы в Липецк. Аэропорт пункта назначения также закрылся из-за тумана.