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08.11.2018 12:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Воронежский аэропорт закрылся из-за тумана

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: Пресс-служба аэропорта Воронеж Фото: Пресс-служба аэропорта Воронеж
Фото: Пресс-служба аэропорта Воронеж

Международный аэропорт Воронежа не принимает рейсы. Причина - густой туман, с ночи окутавший летное поле и взлетно-посадочную полосу.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
В Поморье совершил жесткую посадку пассажирский самолет

Два утренних рейса из Воронежа в аэропорты столицы отменены, еще четыре - в Москву и Санкт-Петербург, - задержаны до 14.30-15.30.

- У нас пока самолетов нет, все ждут улучшения погоды в пунктах вылета. Прояснение обещают к обеду, - рассказала пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.

Напомним, накануне в Воронеже совершил посадку самолет, летевший из Москвы в Липецк. Аэропорт пункта назначения также закрылся из-за тумана.

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