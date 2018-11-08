Завершено дело о хищениях при утилизации оружия

Следственный комитет по Московской области завершил расследование уголовного дела о многомиллионных хищениях при утилизации составных частей авиационных ракет.

Обвиняемыми оказались исполнительный директор "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем" Владимир Ниязов, бывший генеральный директор АО "Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз" Николай Яковлев, заместитель директора АО "Южно-Уральский специализированный центр утилизации" Игорь Малолеткин, коммерческий директор АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Виктор Ваган и Андрей Сидоров. У них очень серьезные уголовные статьи - мошенничество и хищение оружия.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Кроме материального ущерба, есть моральный аспект. Впрочем, граничащий с предательством

По версии следствия, в 2010-2011 году в рамках госконтракта с министерством обороны "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем" должен был разобрать для утилизации 93 авиационные ракеты и передать их части в АО "Южно-Уральский специализированный центр утилизации" для переработки. Обвиняемые организовывали демонтаж с этих ракет вполне рабочих двигателей Р95-300 и продавали их на Украину. А в министерство обороны предъявили фальсифицированные документы о полной утилизации ракет. Следствие насчитало ущерб государству на сумму более 160 млн рублей. Утвержденное прокурором обвинение ушло в суд.

Помимо материального ущерба, есть не менее существенный - моральный аспект. Впрочем, граничащий с предательством. Двигатели Р95-300 были проданы на Украину. Пусть в те годы, когда эта продажа осуществлялась, Киев еще открыто не называл Москву агрессором, а русских людей - оккупантами, но все к этому уже шло. Фактически фигуранты этого дела сработали на укрепление военной мощи совсем не дружелюбного нам государства. Двигатели Р95-300 разрабатывались специально для авиационных крылатых ракет. Впоследствии их стали устанавливать и на морские крылатые ракеты. Кроме как в военных целях эти моторы использовать практически негде. По своим характеристикам они очень хороши, но являются короткоресурсными, фактически одноразовыми. В частности, они установлены на стратегических крылатых ракетах Х-55. Ракеты эти на вооружении с 1983 года. Естественно, часть их устарела и требовала утилизации.

Хотя, по мнению специалистов, двигатели могли быть вполне исправными, они же ни разу не включались. И после проведения тестирования их ресурс можно было бы продлевать еще на долгие годы. Поэтому-то украинцы и купили Р95-300, хотя формально они подлежали уничтожению как нерабочие. И на каких летательных аппаратах украинские спецы установят ракетные двигатели, купленные в России, неизвестно. Возможно, на крылатых ракетах собственной конструкции. А может быть, перепродадут в третьи страны, откуда они могут попасть и в арсеналы боевиков. Так что мерзость преступления не только в коррупции менеджеров и в финансовом ущербе для бюджета, но и в том, что жажда наживы затмила у людей понимание на кого они работают на самом деле.

Дословно

Андрей Марков, и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области:

- Сложность в расследовании данного уголовного дела заключалась в многоэтапности хищения денежных средств, а также в том, что все привлекаемые лица являлись руководителями технических предприятий. Обладая специальными познаниями в области ракетостроения, они неоднократно пытались ввести следствие в заблуждение касательно правильности создания ракет в рамках гособоронзаказа, выдавая свои преступные действия за способ экономии денежных средств.