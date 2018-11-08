Бастрыкин временно отстранил главного следователя Приморского края

Председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания временно отстранил главу следственного ведомства по Приморскому краю Сергея Грызыхина. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Решение о временном отстранении Грызыхина от исполнения служебных обязанностей было принято в результате подведения итогов работы ведомства за девять месяцев 2018 года. В ходе заседания было подчеркнуто, что в приморском подразделении СУ зафиксированы низкие показатели работы. В отношении Грызыхина по поручению председателя СК также будет проведена служебная проверка.

- Александр Бастрыкин намерен выехать в Приморский край и провести там личный прием граждан, - добавила Петренко.

На совещании также присутствовали главы региональных ведомств, в чьей работе найдены недостатки. Помимо руководителя приморского СК, Бастрыкин выслушал отчеты руководителей следственных управлений по Хакасии, Астраханской и Новгородской областям. Он обратил внимание на необходимость добиваться возмещения ущерба по уголовным делам, возбужденным по фактам невыплаты зарплат, а также сокращать время расследования дел. Кроме того, Бастрыкин потребовал незамедлительно реагировать на происшествия, связанные с нарушением прав незащищенных граждан, пенсионеров, ветеранов и несовершеннолетних.

По поручению главы ведомства до конца года будут проведены проверки во всех следственных управлениях, которые получили претензии по работе. По итогам проверок будут приняты кадровые решения. Также будет оценена рациональность кадровой политики в данных подразделениях. По итогам совещания было принято решение об увеличении штатной численности следователей в указанных подразделениях.