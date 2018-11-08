Цеповяза поместили в штрафной изолятор Приамурья

Отбывающий наказание по делу об убийствах в станице Кущевской Вячеслав Цеповяз помещен в штрафной изолятор. По какой именно причине, пока точно неизвестно.

- Наверное, какой-то проступок совершил, нарушил внутренний распорядок, - рассказала РИА Новости председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова, добавив, что осужденный может находиться в таком изоляторе до одного месяца.

До этого Охотникова сообщала, что Цеповяз содержится в тюрьме наравне с другими заключенными, без каких-либо привилегий. Раньше он работал, но теперь не может трудиться из-за инвалидности.

Напомним, следователи СК по Амурской области проводят доследственную проверку в связи с появлением в Сети фотографии, на которой запечатлен осужденный Вячеслав Цеповяз. На столе перед ним лежат дорогостоящие деликатесы: крабы, красная икра и шашлыки.

В областном управлении ФСИН сообщили, что фотография сделана еще в 2015 году, но факт нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения отрицать не стали.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения процессуальной проверки.

Кроме того, в колонию с проверкой выехал зампрокурора региона и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Вячеслав Цеповяз - один из членов "банды Цапков" - был осужден в 2013 году. Его приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Наказание он отбывает в исправительном учреждении Амурской области.

С 1998 по 2010 год банда убила в станице Кущевской 19 человек (Цеповяз в убийствах не участвовал, но знал о готовящихся преступлениях и участвовал в их планировании). Глава преступной группировки Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению, ноумер в следственном изоляторе, не дожив до вступления судебного решения в силу.