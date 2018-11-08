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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Запретное застолье

Члену банды Цапков икорный стол поменяли на штрафной изолятор
Текст: Наталья Козлова, Александр Ярошенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
Генеральная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против должностных лиц исправительной колонии N 3 в Амурской области, где отбывает наказание член банды Цапков Вячеслав Цеповяз.
Этот снимок вызвал массовые проверки в колонии. Этот снимок вызвал массовые проверки в колонии.
Этот снимок вызвал массовые проверки в колонии.

Поводом стала публикация уже широко известных фотографий, на которых отбывающий наказание в колонии строгого режима Цеповяз жарит шашлыки, ест икру и крабов и выглядит очень довольным жизнью.

"Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц исправительного учреждения по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - заявил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Если проверки подтвердят нарушения отбытия наказания, а это практически уже доказано, то руководителей колонии No3 в лучшем случае уволят

Напомним, 4 ноября в день восьмой годовщины убийства бандой семьи и друзей кубанского фермера Сервера Амедова в Сети появились фотографии царской трапезы Вячеслава Цеповяза, отбывающего срок в Приамурье.

Этот человек сидит в исправительной колонии N 3 строгого режима для впервые осужденных в селе Среднебелая Ивановского района Амурской области. Это заведение рассчитано на 1067 осужденных.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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После скандальной истории с фотографиями Цеповяза поместили в штрафной изолятор.

"Я разговаривал с ним о фотографиях, он говорит, что их подлинность нужно прежде всего доказать", - заявил защитник осужденного и назвал фотографии фейком. Но первым на скандал откликнулось тюремное ведомство, которое заявило, что снимки - подлинные. И были сделаны в 2015 году.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова утверждает, что Цеповяз отбывает наказание без привилегий.

"Обыкновенный барак с кухней, комнатой психолога, двухъярусными кроватями, никаких привилегий. Мы посещали Цеповяза три недели назад, когда еще не было скандала с фотографиями. Мой визит был связан с разделом имущества между ним и его бывшей супругой", - сказала Охотникова.

Он добавил, что из-за имущественных разбирательств после развода и жалоб бывшей жены Цеповяза в отношении его клиента участились проверки.

Особых проблем у заключенного, скорее всего, не будет. Да, больше разносолов и таких же фотографий, скорее всего, руководство колонии не позволит. Ни нынешнее руководство колонии, у которого сейчас идут проверки за проверками, ни то, которое его, скорее всего, сменит.

Тем более, что тюремное ведомство заняло с самого начала четкую позицию. Сначала УФСИН по Амурской области дало скупой комментарий, что эти фотографии были сделаны еще в 2015 году. А потом объявило, что по факту нарушения режима ведется служебная проверка. В колонию потянулись отряды проверяющих, а сам любитель даров моря отправился в штрафной изолятор.

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- Он помещен в ШИЗО на трое суток, причину его перевода туда я пока не знаю. Завтра поеду в колонию. Вячеслав Цеповяз до всего этого шума работал на зоне пчеловодом, потом, после начавшегося скандала, его перевели в отряд, в котором не работают, - сказал "РГ" Роман Волков, адвокат осужденного почти на 20 лет Вячеслава Цеповяза.

В случае если проверки подтвердят наличие нарушений режима отбытия наказания, а это практически уже доказано, то руководителей колонии N3 в лучшем случае уволят без выходного пособия. В худшем, они увидят свою зону с другой стороны колючей проволоки.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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