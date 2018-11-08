Дальний Восток РФ презентовал Корее свои инвестиционные возможности

В рамках проходящего в южнокорейском Пхохане форума регионы Дальнего Востока России презентовали корейскому бизнесу свои инвестиционные возможности.

Генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов заявил, что по их оценкам инвестиционный потенциал Дальнего Востока РФ на ближайшие два-три года составляет порядка 30-40 миллиардов долларов. Среди наиболее выгодных для инвестиций иностранного бизнеса направлений были названы логистика и портовая инфраструктура (оценка потенциальных проектов - восемь миллиардов долларов), лесная отрасль (7,4 миллиарда долларов), горнодобывающая промышленность (пять миллиардов долларов), сельское хозяйство (4,6 миллиарда долларов), переработка нефти и газа (3,9 миллиарда долларов), недвижимость и туризм (1,9 миллиарда долларов), приборостроение (1,5 миллиарда долларов), рыболовство и аквакультура (500 миллионов долларов) и высокие технологии (100 миллионов долларов).

И.о. председателя правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодо напомнил корейским партнерам, что их регион имеет практически все известные полезные ископаемые. Солодо призвал корейский бизнес активно инвестировать в добычу и обработку нефти, газа, руд и других ресурсов Якутии. "Наша территория огромна. Якутия-Саха - самая большая не только в России, но и во всем мире территориальная единица. У нас до сих пор есть очень много крупных месторождений, которые мы еще не разрабатывали. Мы приглашаем корейских партнеров обратить внимание на эти возможности", - отметил чиновник.

Среди других перспективных сфер было названо экологическое направление, здравоохранение, высокие технологии, IT, наука, образование.

Министр инноваций, цифрового развития и информационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов добавил, что их регион ищет новых партнеров для сотрудничества в азиатском регионе. "Для нас приоритетом является также развитие информационных технологий, альтернативная энергетика, туризм. У нас очень много интересных проектов по науке, включая лабораторию, где с участием южнокорейских специалистов мы ведем работу по клонированию мамонтов. Но это лишь один пример, а их много. С другой стороны, мы надеемся, что корейский бизнес будет еще более активно сотрудничать с нами", - заявил министр.

Анатолий Семенов также отметил, что в Якутии ведется строительство крупного стадиона по шорт-треку, а помощь в развитии этого вида спорта оказывает шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, который в прошлом был южнокорейским спортсменом.

Вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко выразил надежду на скорое объединение железных дорог России, Южной и Северной Кореи. "Хочется верить, что в ближайшие годы мы получим возможность проехать на поезде из южнокорейского Пусана через КНДР до Владивостока и далее до Москвы", - сказал вице-губернатор. Среди наиболее перспективных сфер для вложения средств корейского бизнеса он назвал медицину, туризм, судостроение, логистику и высокие технологии.

Зампредседателя Камчатского края Марина Суббота указала на большие перспективы региона в плане развития туризма, гостиничной инфраструктуры. "Наши термальные источники, вулканы известны во всем мире. А потому инвестиции в эту сферу будут успешными", - сказала она, обещав оказать корейскому бизнесу всяческое содействие.

Следует отметить, что 1-й Российско-корейский форум межрегионального сотрудничества, который сегодня проходит в Пхохане, вызвал большой интерес у представителей деловых кругов Южной Кореи. Не только чиновники и официальные лица, но и многочисленные бизнесмены с интересом слушали представленные доклады.

Особо полезной был признана практика, когда в ходе мероприятия предоставляется возможность бизнесменам России и Кореи напрямую пообщаться друг с другом и тут же заключить возможные соглашения о сотрудничестве.

"Нашей задачей является поиск партнеров для сотрудничества в Корее. В этой связи данный форум представляет очень хорошую возможность. Мы можем проводить переговоры не только непосредственно в ходе мероприятия, но и за пределами рамок официальной программы. Здесь собрались много людей, которые очень полезны и смогут на деле, заключенными контрактами увеличить российско-корейский товарооборот. Мы уже работаем в Корее, но хотим расширить объемы бизнеса", - рассказал "Российской газете" представитель ФАПК "Якутия" Павел Степанов.

Ожидается, что по итогам 1-го Российско-корейского форума межрегионального сотрудничества будет принята совместная Пхоханская декларация, которая определит направления дальнейшего сотрудничества между регионами РФ и Республики Корея. Следующий форум состоится в следующем году, и пройдет он уже на территории России, во Владивостоке.