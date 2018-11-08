Хабаровские коллекторы о разместили в соцсетях детское порно

Следственные органы СК РФ по Хабаровскому краю начали проверку после размещения в социальных сетях фотоколлажей порнографического содержания, с участием несовершеннолетней девушки.

Как сообщают следователи, о ситуации стало известно после того, как в эфире регионального телеканала вышел сюжет о том, что неизвестные коллекторы решили отомстить хабаровчанину, вовремя не вернувшему деньги микрофинансовой организации. Сначала они угрожали должнику расправой, а после опубликовали смонтированные непристойные снимки с членами его семьи.

Сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение.