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08.11.2018 04:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хабаровский хирург после смерти пациентки отправлен под домашний арест

Текст: Юлия Гарднер

Пластический хирург, пациентка которого умерла после проведенной им маммопластики, отправлен под домашний арест, сообщает Дальневосточное следственное управление СК на транспорте.

На Ставрополье врача заподозрили в гибели пациентки после пластики

Напомним, в июле 2018 года женщине провели пластическую операцию в одной из больниц Хабаровска. После этого ей стало плохо. Пациентку перевели в реанимацию, где она скончалась через три дня.

"Следователями получены сведения о том, что операцию выполнял один из врачей АО "АМК "Региомед". В связи с отсутствием лицензии у медицинского учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

Чтобы врач не смог продолжать незаконную деятельность, его задержали. Следователи продолжают расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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