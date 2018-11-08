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08.11.2018 06:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Корпорация из КНР возьмет в аренду 80 тысяч га пашни под Хабаровском

В 2019 году площадь пахотной земли, арендованной Харбинской корпорацией "Дунцзинь" в Хабаровском крае, достигнет 200 тысяч гектаров. Она возьмет в аренду еще 80 тысяч гектаров пашни.
Фото: partnery.cn Фото: partnery.cn
Фото: partnery.cn

Корпорация недавно завершила сбор соевых бобов, выращенных на территории России на площади 30 тысяч га. В настоящее время 80 тысяч тонн собранных соевых бобов перевозятся в Китай отдельными партиями через пункт пропуска "Фуюань".

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За последние два года "Дунцзинь" взяла в аренду на 49 лет 120 тысяч гектаров земли под Хабаровском. Большая часть этих сельскохозяйственных угодий свыше 20 лет находилась в заброшенном состоянии. Корпорация доставила сюда 270 комплектов крупной сельскохозяйственной техники, оснащенной современным оборудованием и использующей спутниковое позиционирование, а также автопилот.

Кроме того, компания обеспечивает техническую подготовку местных рабочих, которые трудятся на предприятии.

Экономика АПК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян
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