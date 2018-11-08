На Дальнем Востоке появились фальшивые купюры в 2000 рублей

Все больше фальшивых банкнот номиналом в 2000 рублей стали выявлять на Дальнем Востоке. За девять месяцев этого года в округе обнаружили 385 поддельных денежных знаков, в том числе купюры с изображением моста на остров Русский.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России, в Приморье за январь-сентябрь найдено 202 поддельных денежных знака, в Хабаровском крае - 99, в Сахалинской области и Якутии - по 22, в Приамурье - 21. В остальных дальневосточных регионах обнаружили по две-четыре фальшивки.

- Чаще всего среди подделок встречаются пятитысячные банкноты - таких в банковском секторе ДФО выявлено 308. Впервые обнаружены поддельные банкноты номиналом 2000 рублей - десять штук. Фальшивые денежные знаки номиналом 10, 50 и 100 рублей были обнаружены всего восемь раз, - рассказал начальник управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

По его словам, за последние годы в округе, как и по всей России, снижается число фальшивых купюр. Это связано с совершенствованием защитных знаков на банкнотах.