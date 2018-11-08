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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатку накроет снежный циклон

Текст: Юлия Гарднер

Восточное побережье Камчатки в четверг накроет беринговоморский циклон, сообщает ГУ МЧС по краю.

Южный циклон принесет в Приморье сильные осадки

"В Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском и Алеутском муниципальных районах прогнозируются умеренные, местами сильные осадки в виде снега", - говорится на сайте ведомства.

Порывы ветра на побережье могут достигать 19-24 метров в секунду, в континентальной части 9-14 метров в секунду, ожидается метель.

Спасатели просят местных жителей во время непогоды не покидать пределы населенных пунктов, водителей - быть крайне осторожными при передвижении по трассам.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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