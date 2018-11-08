Объем торговли провинции Хэйлунцзян с РФ вырос почти на 60 процентов

По данным китайской таможни, за первые три квартала 2018 года объем внешнеторгового оборота провинции Хэйлунцзян с Россией составил 86,7 миллиарда юаней. Это на 58,3 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На экспортно-импортные операции с регионами РФ приходится 70,8 процента общего объема внешней торговли провинции. В том числе экспорт в Россию составляет 5,76 миллиарда юаней, импорт из нее - 80,94 миллиарда. Последний увеличился на 74,5 процента по сравнению с показателями трех кварталов 2017 года.

Всего же за девять месяцев 2018-го объем импорта и экспорта провинции Хэйлунцзян составил 122,48 миллиарда юаней, что на 33,8 процента превышает цифры аналогичного периода прошлого года.