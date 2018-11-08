Резерв на случай экстренных ремонтов в сфере ЖКХ создан в Хабаровске

Власти Хабаровского края приняли решение создать особый резерв технических средств, которые будут использованы в непредвиденных ситуациях в сфере ЖКХ. Об этом сообщает ОТР.

Как уточняется, на резервный фонд затрачено свыше 120 миллионов рублей. Сделан запас спецтехники, оборудования, различных ремонтных материалов и даже мини-котельных. Это поможет оперативно справляться с перебоями на энергетических объектах и теплотрассах.

Кроме того, по указу властей в каждом регионе появились новые аварийные бригады, которые будут экстренно выезжать на помощь жителям.