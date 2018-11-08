Смертельно опасные лягушки поселились в Приморском океанариуме

Три вида древолазов - лягушек родом из Южной Америки - пополнили коллекцию амфибий экспозиции "Тропический дождевой лес" научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум", сообщает его пресс-служба.

Это те самые лягушки, ядом которых индейцы мазали наконечники стрел. Смертельно опасное вещество они не вырабатывают, а получают вместе с пищей, поедая жуков, термитов и других насекомых. Яд защищает древолазов от хищников, пояснил главный специалист отдела "Тропический дождевой лес" Артем Герасименко.

- Наши древолазы питаются тараканами, мелкими мушками дрозофилами, сверчками, мокрицами и многоножками, так как эти насекомые не ядовиты, то и лягушкам неоткуда взять яд. Но в любом случае брать в руки этих амфибий нужно в перчатках, - предупреждает он.

У новоселов три вариации окраски - Патрисия, Аланис и Цитронелла.

- Цитронелла и Аланис - желто-черные, только у Аланисов черного в расцветке больше, а у Цитронеллы пятнистые лапы. В окраске Патрисии тоже есть желто-черные цвета, но лапы у них нежно-голубые. Представителей каждой морфы мы держим в отдельных террариумах во избежание конфликтов, - рассказывает Артем Герасименко.