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Курильская симфония

Баянист с консерваторским образованием и пианистка привили любовь к музыке сотням воспитанников
Текст: Александр Ярошенко (Сахалинская область)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток №7714 (251)
Супруги Туровские больше 30 лет обучают музыке детей самого большого острова курильской гряды. Романтики и музыканты, написавшие об Итурупе десятки песен, считают себя абсолютно счастливыми и мечтают об одном: как и прежде, провожать роскошные тихоокеанские закаты.
Супруги Туровские: Лучшего места, чем Итуруп, мы не знаем. Фото: Александр Ярошенко/РГ Супруги Туровские: Лучшего места, чем Итуруп, мы не знаем. Фото: Александр Ярошенко/РГ
Супруги Туровские: Лучшего места, чем Итуруп, мы не знаем. Фото: Александр Ярошенко/РГ

Пашка-артист

Над Итурупом неделю свистел циклон. Анатолий Петрович гладил вихры ученика и, глядя в сторону, тихо говорил: "Все будет хорошо, мы успеем".

Он заприметил мальчишку несколько лет назад - вечерами тот слонялся по школе искусств в ожидании, когда его мать закончит уборку коридоров и музыкальных классов.

- Однажды дал ему в руки баян, попросил сыграть самые простые упражнения. От услышанного присвистнул: передо мной сидел талант-самородок, - вспоминает Анатолий Петрович свое первое знакомство с Пашей Бусыревым.

На вопрос, кем он хочет быть в жизни, мальчишка ответил: "Рихтовщиком, кузова машин буду выправлять".

Через два года занятий в Курильской школе искусств учитель Туровский решил отвезти Пашу, который в свои 16 ни разу не покидал Итуруп, на областной конкурс.

Из-за непогоды они, конечно, опоздали. Организаторы смотра все-таки согласились послушать Пашку. Он вернулся на остров самым счастливым человеком с лауреатским дипломом II степени…

- Павел Бусырев окончил Дальневосточную академию искусств. Сегодня он успешный артист, гастролирует по Японии и Южной Корее, много выступает в России, - рассказывает Анатолий Петрович Туровский.

Гаммы судеб

Мерцали свечи, тихо играла музыка. Ирина и Анатолий Туровские вечеряли с заезжим журналистом, угощали курильской рыбкой и тихо вспоминали свою жизнь.

Ирина родилась в шахтерском крае, в украинском Криворожье. У ровесниц - скакалки, догонялки и классики, у нее - гаммы, этюды. Все вечера проводила у любимого пианино.

Музыкальное училище она окончила рано, в 17 лет, и сразу пошла работать в обычную школу. Юная хрупкая девчонка стеснялась и на вопросы учеников: "А сколько вам лет?"  гордо отвечала: "Восемнадцать".

Анатолий - сын узника фашистских лагерей, который четыре года провел за колючей проволокой.

- Папа хорошо пел и играл на баяне. Моя любовь к музыке - от него, - убежден Туровский.

Семья жила в заполярном Норильске, а потом переехала на Украину, в Кривой Рог. Толя успевал посещать разные секции и кружки. Но больше всего ему нравился баян.

- Отец на шахте работал. Придет домой уставший, лица на нем нет, но всегда находил минутку послушать, как я играю, - вспоминает Анатолий Туровский.

"Не бывает бесталанных детей. Ребенка нужно увлечь"

После школы он окончил местное музыкальное училище, а затем Одесскую консерваторию.

Гармония их с Ириной чувств складывалась непросто. Анатолий вернулся работать в Кривой Рог в свою альма-матер, Ирина по-прежнему преподавала музыку в школе. У обоих за плечами было по неудачному браку.

1983 год встречали в одной кампании. Анатолий заметил красивую женщину с грустными глазами и несколько раз пригласил на танец.

- Я страшно разочаровалась в мужчинах, не верила никому, - улыбаясь, вспоминает Ирина Викторовна.

Письма нежные

Друг прислал Анатолию письмо с далекого Итурупа и пригласил в гости. Как по нотам расписал прелести островной жизни.

Туровский решил: надо ехать.

- Первую курильскую ночь я спал в одном из кабинетов школы на верблюжьем одеяле. Им же укрывался как мог. Рядом стоял баян. А больше ничего не было, - смеется Анатолий Петрович.

Тогда в школе искусств коротала дни и ночи добрая половина коллектива.

- Директор спал в раздевалке, а мой друг, который меня уговорил, -  в соседнем классе. Так и жили на работе, - машет рукой выпускник Одесской консерватории и признается - то неустроенное время он бы не променял ни на какое другое.

С Ириной у них продолжался эпистолярный роман. Они писали друг другу каждый день! Почта, как известно, с пересадками летит с материка, поэтому часто бывало, что в ящике оказывалось по пять-семь конвертов.

- Все письма храню, иногда читаю. Какие же мы нежные были, - улыбается Ирина Викторовна.

Он привез ее на остров через год. Их первым семейным гнездышком стала маленькая, но отдельная квартира с удобствами. Это казалось чудом!

Белый рояль на берегу океана

- Главное наше счастье - это коллеги и ученики. Дети на Итурупе талантливы, не избалованы цивилизацией, доверчивы и очень благодарны, - говорят Туровские. - В коллективе школы люди со всей страны. Остров принимает лучших.

Ирину Туровскую обожают несколько поколений учеников.

- Беру на обучение всех. Мой принцип: не бывает бесталанных детей. Ребенка нужно увлечь. Я умею убеждать, и ребята откликаются, - рассказывает Ирина Викторовна.

На мою материковую глупость о трудностях жизни в этом суровом климате Туровские отвечают дружным смехом:

- Главнее погода в доме, а вообще мы обожаем засыпать под свист метелей! Просим у Бога одного - чтобы мы как можно дольше жили и работали на нашем острове. Лучшего места на земле мы не знаем.

Прямая речь

Татьяна Белоусова, председатель Собрания Курильского городского округа:

- Ирина Викторовна и Анатолий Петрович Туровские - талантливые, интеллигентные, без остатка отдающие себя любимому делу. В них есть все, что подразумевает слово "учитель".

Справка

В островном регионе реализуется проект поддержи одаренных детей. Это составляющая областной многоуровневой программы "Развитие культуры в Сахалинской области на 2014-2020 годы".

- В этом году за деньги регионального бюджета мы закупили два итальянских рояля, фортепиано, дорогие костюмы для хореографических классов, приобрели замечательный баян, - говорит Игорь Середа, директор Курильской ДШИ.

В 2018 году в "стране искусств" на Итурупе сделали капитальный ремонт, кстати, ее годовой бюджет 26 миллионов рублей. Юные курильские таланты - постоянные участники региональных и всероссийских конкурсов.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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