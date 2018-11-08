Ученые России и Китая провели исследования климата в Арктике

Новые уникальные данные о состоянии природной среды и климата арктического региона собрали ученые во время второй российско-китайской комплексной экспедиции Arctic Silk Way 2018.

На научно-исследовательском судне "Академик М.А. Лаврентьев" члены экспедиции прошли около 10 тысяч миль и вели работы на 39 станциях в море Лаптевых, Чукотском и Восточно-Сибирском морях.

В Тихоокеанском океанологическом институте имени В.И. Ильичева ДВО РАН сообщают, что экспедиция проводилась в рамках Соглашения о сотрудничестве по изучению морей российской Арктики между ними и Первым институтом океанографии Государственной океанографической администрации КНР. Были продолжены исследования, начатые в 2016 году.