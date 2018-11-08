Власти Приморья предложили создать межрегиональные центры торговли со странами Северо-Восточной Азии (СВА) и разработать новые авиационные и морские транспортные линии. Эта идея обсуждалась на саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран СВА во Владивостоке, где собрались представители власти и бизнеса Приморского края, южнокорейской провинции Кангвон, китайской Цзилинь, японской префектуры Тоттори и Центрального аймака Монголии. О представительном форуме рассказал директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

Алексей Юрьевич, на подобных мероприятиях, как правило, много говорят о связях в сфере экономики. О чем шла речь на этот раз?



Алексей Старичков: В рамках саммита состоялся совет по деловому сотрудничеству, кроме того, мы использовали нетрадиционный для подобных встреч формат "биржа деловых контактов". Представители провинций Кангвон и Цзилинь нас поддержали. Оттуда приехали несколько десятков бизнесменов, для которых мы провели презентацию инвестиционных возможностей Приморья и организовали трехсторонний цикл переговоров, где российские предприниматели общались с корейскими и китайскими коллегами, а те - друг с другом.

С нашей стороны участвовали представители малого и среднего бизнеса, большая часть их интересов лежит в сфере торговли, в частности, поставок продовольствия, а также проектов в сельском хозяйстве. В ходе диалога удалось найти новых партнеров - я считаю, это успех.

Для чего нужны межрегиональные центры торговли со странами Северо-Восточной Азии?



Алексей Старичков: Они могли бы предоставлять свои площади для экспонирования товаров, то есть продукцию наших предпринимателей увидели бы в Южной Корее, Китае, Монголии. Предложение поддержали губернаторы СВА. Поручение вплотную заняться созданием площадки уже получил Центр развития экспорта Приморья.

"Межрегиональные центры торговли могли бы предоставлять свои площади для экспонирования товаров в Южной Корее, Китае, Монголии, Японии"

Исследования показывают, что большим спросом пользуется наша пищевая продукция. Но наладить экспорт мешают ограничения, введенные для поддержки внутренних рынков. Например, мы не можем продавать в Китай молочную и мясную продукцию. И об этом шла речь на встрече глав регионов. Это проблема национального уровня, но мы изо всех сил стараемся, чтобы наши производители получили выход на рынки КНР. В этом случае отрасль получит импульс к развитию.

Традиционное направление сотрудничества - туризм. Быстрее всего в Приморье растет турпоток из Республики Корея. Почему?



Алексей Старичков: Приморье, Кангвон и Тоттори связывает паромная линия Владивосток - Донхэ. Открытие морского сообщения по этому маршруту явилось прямым результатом наших договоренностей.

На саммите мы обсуждали возможность возобновления паромной линии Сокчо - Зарубино и даже немного поспорили на этот счет. Мы предлагаем перенести отправную точку во Владивосток либо Славянку, корейские коллеги хотят оставить ее в Зарубине.

В 2013 году, когда лидеры наших стран только договорились об отмене виз, край посетили около 30 тысяч гостей из Южной Кореи, а по итогам 2018-го мы ожидаем более 200 тысяч. Эту цифру можно сопоставлять с количеством китайских туристов, но они по большей части прибывают на автобусах, а южнокорейские - на паромах и самолетах. Летом из Владивостока в южнокорейские аэропорты было 70 рейсов в неделю, в зимнем расписании их чуть меньше. Чартером можно улететь и в аэропорт Янъян провинции Кангвон, сейчас мы работаем над тем, чтобы открыть регулярное авиасообщение.

Где точки соприкосновения Приморья и префектуры Тоттори?



Алексей Старичков: Истории наших отношений с Тоттори уже больше 20 лет. Ошибочно считать, что главным направлением международного сотрудничества являются проекты в области инвестиций и внешней торговли. Как раз наоборот, от контактов людей, гуманитарных обменов мы перейдем к экономическим связям. Именно в сферах туризма, культуры, образования мы сотрудничаем с Тоттори.

Кроме того, в этой префектуре хорошо развита система работы с бытовыми отходами, и сотрудники приморских экологических компаний по нашей инициативе неоднократно бывали там, перенимали технологии. Проблема утилизации мусора очень важна, об этом говорили и участники прошедшего в рамках саммита совета по экологии.

Приморье и регионы Северо-Восточной Азии договорились о развитии логистики и торговли. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Какие еще темы, касающиеся совместного сохранения окружающей среды, затрагивали участники саммита?



Алексей Старичков: Одна из тем - поиск взаимопонимания между администрациями природных особо охраняемых территорий и бизнесом. Задача первых - сохранить экологию, вторых - привезти как можно больше туристов на эту территорию. В работе совета участвовали представители общественности, чиновники профильных департаментов стран, руководители национального парка "Земля леопарда" и туркомпаний. Парк вызывает колоссальный интерес у иностранных туристов, ведь эти хищники живут только у нас. Коллеги поделились опытом, как совместить практически несовместимое.

Какие-то пожелания на будущее от участников саммита были?



Алексей Старичков: Приходится слышать о нехватке информации о возможностях региона и преференциальных режимов. Это наше упущение и одновременно задача, требующая решения. Саммит позволяет ликвидировать пробел.

Другие призывы, с которыми к нам обращаются партнеры, - ускорить строительство портов и международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", упростить транзитные режимы как для пассажиров, так и для грузов. Надо сказать, что в этом направлении много сделано, но пока остаются проблемы, связанные с реконструкцией пунктов пропуска, портов Зарубино и Славянка. Они будут решаться.

Ключевой вопрос

Центральный аймак Монголии - относительно новый партнер. Каковы перспективы сотрудничества с ним?



Алексей Старичков: Из-за некоторой географической удаленности связей с аймаком пока не так много, в основном, небольшие торговые обмены традиционными товарами. Но глава Приморья предложил открыть в крае представительство Центрального аймака и получил поддержку коллеги - губернатора Жигжида Батжаргала.

У монголов есть интерес к кедру, а также к облепихе - в последние годы в Монголии развивается ее промышленное разведение. У нас есть питомники, мы познакомили заинтересованные стороны. Кроме того, соседи предлагают организовать в Приморье поставки мясной продукции, изделий из шерсти и кашемира.

У Монголии есть и другая потребность, не зря президент Халтмаагийн Баттулга уже два раза приезжал на Восточный экономический форум. Республика богата природными ресурсами и заинтересована в том, чтобы наладить их экспорт через Приморье в третьи страны.