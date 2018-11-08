Алексей Юрьевич, на подобных мероприятиях, как правило, много говорят о связях в сфере экономики. О чем шла речь на этот раз?
Алексей Старичков: В рамках саммита состоялся совет по деловому сотрудничеству, кроме того, мы использовали нетрадиционный для подобных встреч формат "биржа деловых контактов". Представители провинций Кангвон и Цзилинь нас поддержали. Оттуда приехали несколько десятков бизнесменов, для которых мы провели презентацию инвестиционных возможностей Приморья и организовали трехсторонний цикл переговоров, где российские предприниматели общались с корейскими и китайскими коллегами, а те - друг с другом.
С нашей стороны участвовали представители малого и среднего бизнеса, большая часть их интересов лежит в сфере торговли, в частности, поставок продовольствия, а также проектов в сельском хозяйстве. В ходе диалога удалось найти новых партнеров - я считаю, это успех.
Для чего нужны межрегиональные центры торговли со странами Северо-Восточной Азии?
Алексей Старичков: Они могли бы предоставлять свои площади для экспонирования товаров, то есть продукцию наших предпринимателей увидели бы в Южной Корее, Китае, Монголии. Предложение поддержали губернаторы СВА. Поручение вплотную заняться созданием площадки уже получил Центр развития экспорта Приморья.
Исследования показывают, что большим спросом пользуется наша пищевая продукция. Но наладить экспорт мешают ограничения, введенные для поддержки внутренних рынков. Например, мы не можем продавать в Китай молочную и мясную продукцию. И об этом шла речь на встрече глав регионов. Это проблема национального уровня, но мы изо всех сил стараемся, чтобы наши производители получили выход на рынки КНР. В этом случае отрасль получит импульс к развитию.
Традиционное направление сотрудничества - туризм. Быстрее всего в Приморье растет турпоток из Республики Корея. Почему?
Алексей Старичков: Приморье, Кангвон и Тоттори связывает паромная линия Владивосток - Донхэ. Открытие морского сообщения по этому маршруту явилось прямым результатом наших договоренностей.
На саммите мы обсуждали возможность возобновления паромной линии Сокчо - Зарубино и даже немного поспорили на этот счет. Мы предлагаем перенести отправную точку во Владивосток либо Славянку, корейские коллеги хотят оставить ее в Зарубине.
В 2013 году, когда лидеры наших стран только договорились об отмене виз, край посетили около 30 тысяч гостей из Южной Кореи, а по итогам 2018-го мы ожидаем более 200 тысяч. Эту цифру можно сопоставлять с количеством китайских туристов, но они по большей части прибывают на автобусах, а южнокорейские - на паромах и самолетах. Летом из Владивостока в южнокорейские аэропорты было 70 рейсов в неделю, в зимнем расписании их чуть меньше. Чартером можно улететь и в аэропорт Янъян провинции Кангвон, сейчас мы работаем над тем, чтобы открыть регулярное авиасообщение.
Где точки соприкосновения Приморья и префектуры Тоттори?
Алексей Старичков: Истории наших отношений с Тоттори уже больше 20 лет. Ошибочно считать, что главным направлением международного сотрудничества являются проекты в области инвестиций и внешней торговли. Как раз наоборот, от контактов людей, гуманитарных обменов мы перейдем к экономическим связям. Именно в сферах туризма, культуры, образования мы сотрудничаем с Тоттори.
Кроме того, в этой префектуре хорошо развита система работы с бытовыми отходами, и сотрудники приморских экологических компаний по нашей инициативе неоднократно бывали там, перенимали технологии. Проблема утилизации мусора очень важна, об этом говорили и участники прошедшего в рамках саммита совета по экологии.
Какие еще темы, касающиеся совместного сохранения окружающей среды, затрагивали участники саммита?
Алексей Старичков: Одна из тем - поиск взаимопонимания между администрациями природных особо охраняемых территорий и бизнесом. Задача первых - сохранить экологию, вторых - привезти как можно больше туристов на эту территорию. В работе совета участвовали представители общественности, чиновники профильных департаментов стран, руководители национального парка "Земля леопарда" и туркомпаний. Парк вызывает колоссальный интерес у иностранных туристов, ведь эти хищники живут только у нас. Коллеги поделились опытом, как совместить практически несовместимое.
Какие-то пожелания на будущее от участников саммита были?
Алексей Старичков: Приходится слышать о нехватке информации о возможностях региона и преференциальных режимов. Это наше упущение и одновременно задача, требующая решения. Саммит позволяет ликвидировать пробел.
Другие призывы, с которыми к нам обращаются партнеры, - ускорить строительство портов и международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", упростить транзитные режимы как для пассажиров, так и для грузов. Надо сказать, что в этом направлении много сделано, но пока остаются проблемы, связанные с реконструкцией пунктов пропуска, портов Зарубино и Славянка. Они будут решаться.
Центральный аймак Монголии - относительно новый партнер. Каковы перспективы сотрудничества с ним?
Алексей Старичков: Из-за некоторой географической удаленности связей с аймаком пока не так много, в основном, небольшие торговые обмены традиционными товарами. Но глава Приморья предложил открыть в крае представительство Центрального аймака и получил поддержку коллеги - губернатора Жигжида Батжаргала.
У монголов есть интерес к кедру, а также к облепихе - в последние годы в Монголии развивается ее промышленное разведение. У нас есть питомники, мы познакомили заинтересованные стороны. Кроме того, соседи предлагают организовать в Приморье поставки мясной продукции, изделий из шерсти и кашемира.
У Монголии есть и другая потребность, не зря президент Халтмаагийн Баттулга уже два раза приезжал на Восточный экономический форум. Республика богата природными ресурсами и заинтересована в том, чтобы наладить их экспорт через Приморье в третьи страны.