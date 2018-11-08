Возбуждено дело в отношении сотрудников колонии, где сидит Цеповяз

Следователи СК РФ по Амурской области возбудили уголовное дело по фактам нарушений в колонии, где отбывает наказание фигурант дела банды "Цапков" Вячеслав Цеповяз. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По мнению СК РФ, "пока неустановленными должностными лицами из числа сотрудников названного учреждения в интересах осужденного Вячеслава Цеповяза совершались действия, явно выходящие за пределы их полномочий". Это, подчеркнула Петренко, "противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе".

Это квалифицируется, как ч.1 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", но сначала следователям предстоит проверить информацию в СМИ о нарушениях в содержании Цеповяза и другие возможные факты нарушений в колонии.

Кроме того, следователи проверят появившуюся в ряде СМИ информацию, об угрозах в адрес супруги заключенного Вячеслава Цеповяза.