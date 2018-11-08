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08.11.2018 21:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возбуждено дело в отношении сотрудников колонии, где сидит Цеповяз

Следователи СК РФ по Амурской области возбудили уголовное дело по фактам нарушений в колонии, где отбывает наказание фигурант дела банды "Цапков" Вячеслав Цеповяз. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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По мнению СК РФ, "пока неустановленными должностными лицами из числа сотрудников названного учреждения в интересах осужденного Вячеслава Цеповяза совершались действия, явно выходящие за пределы их полномочий". Это, подчеркнула Петренко, "противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе".

Это квалифицируется, как ч.1 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", но сначала следователям предстоит проверить информацию в СМИ о нарушениях в содержании Цеповяза и другие возможные факты нарушений в колонии.

Кроме того, следователи проверят появившуюся в ряде СМИ информацию, об угрозах в адрес супруги заключенного Вячеслава Цеповяза.
Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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