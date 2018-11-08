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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Частные случаи

Готов ли бизнес вкладываться в инфраструктуру пунктов пропуска на Дальнем Востоке?
Текст: Инесса Доценко (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока №7713 (250)
В ближайшие годы России предстоит ввести в эксплуатацию 32 пункта пропуска (ПП) через государственную границу. Речь идет о модернизации существующих объектов и создании новых.- Мы начнем с Дальнего Востока, Северного Кавказа, - пояснил, выступая на Международном таможенном форуме-2018, председатель правительства России Дмитрий Медведев.
Если здания, где располагаются пункты пропуска, находятся в частных руках, они все равно переданы государству в безвозмездное пользование. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Если здания, где располагаются пункты пропуска, находятся в частных руках, они все равно переданы государству в безвозмездное пользование. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Если здания, где располагаются пункты пропуска, находятся в частных руках, они все равно переданы государству в безвозмездное пользование. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Права собственности

На масштабный проект потребуются деньги. А это, как всегда, камень преткновения.

Власти РФ пообещали выделить 11,9 миллиарда рублей на реконструкцию и строительство 13 пунктов пропуска в ДФО. Тем временем "на все про все" нужно куда больше. Ведь сегодня на Дальнем Востоке установлены 63 ПП (по данным ФГКУ "Росгранстрой", реально действуют только 46), и 35 из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

Фото: Пресс-служба ФТС России
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В 90-х годах прошлого века многие пункты пропуска (точнее, их инфраструктура: здания, оборудование, подъездные дороги) оказались в частной собственности. Через полтора десятка лет государство начало активно брать эти объекты под свое крыло - вначале ответственность за них возложили на Федеральное агентство по обустройству госграницы, а после его ликвидации в феврале 2016-го года - на Министерство транспорта РФ.

Согласно российскому законодательству проектирование, строительство или реконструкция, оборудование помещений и сооружений для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пункте пропуска через государственную границу осуществляются за счет федерального бюджета и иных источников финансирования. Иные источники - это средства бизнеса или (что реже) субъектов. Правда, здесь действует условие: все объекты должны быть бесплатно переданы государству. В этом случае министерство транспорта заключает с собственником договор безвозмездного пользования.

- Собственниками 33-х из 46 расположенных в ДФО функционирующих пунктов пропуска являются частные организации, - рассказал "РГ" заместитель руководителя ФГКУ Росгранстрой Андрей Тулугоев. - В федеральной собственности находятся восемь, в собственности субъектов - два, а еще три - частично принадлежат государству, частично - бизнесу.

Вкладываться в содержание инфраструктуры пунктов пропуска государство и радо бы, но средств не хватает. Даже на те объекты, где оно выступает собственником. По официальным данным, объем госфинансирования на содержание и модернизацию инфраструктуры пунктов пропуска в округе в 2016 году не достигал и 60 процентов необходимого. Что уж говорить о зданиях и сооружениях, принадлежащих частникам.

Повисли в воздухе

Автомобильные, железнодорожные, речные, морские ПП на Дальнем Востоке - большая головная боль. Сараи (иначе их и не назовешь) с российской стороны сильно впечатляют на фоне современных и прекрасно оснащенных китайских сооружений. Но особенно выделяется речной пункт пропуска в Хабаровске. Он, можно сказать, уникален: размещен на двух дебаркадерах еще с 90-х годов прошлого века. Тогда это считалось временной мерой. Как оказалось - что-то более постоянное трудно придумать.

Сегодня на Дальнем Востоке установлены 63 пункта пропуска, и 35 из них находятся в неудовлетворительном состоянии

- Увеличить пропускную способность ПП у Хабаровска? А как можно ее нарастить на пункте, который расположен, по сути, на двух лодках? - не без горечи говорит начальник Хабаровского таможенного поста Евгений Данилов.

Между тем под Хабаровском почти готов новый современный пункт пропуска - кстати, частный и вполне обустроенный. Запустить его планировалось в навигацию прошлого года, затем летом нынешнего, но по разным причинам ввод отложен.

Еще один "зависший" будущий ПП между Россией и Китаем - на острове Большой Уссурийский.

- Существуют обязательные процедуры. Главное: внести изменения в межправительственные соглашения между Россией и Китаем и поменять классификацию объекта на грузопассажирский. Ведь изначально пункт пропуска предполагали сделать только пассажирским. Исходя из этого поданы заявки. Все основные решения принимали на уровне федеральных министерств. Но и власти Хабаровского края, и бизнес - российский и китайский - настаивали: надо сделать так, чтобы через этот пункт пропуска можно было перевозить и грузы. Президент РФ дал соответствующие поручения в прошлом году. Как только в межправительственные соглашения внесут поправки, начнется стандартная процедура, - дает расклад заместитель председателя правительства края - министр инвестиционного развития и предпринимательства края Юрий Чайка.
"Стандартная" процедура подразумевает и поиск инвесторов.

Фото: Пресс-служба "Морского фасада"
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Возникает резонный вопрос: а зачем вообще частному бизнесу нужны ПП, напомним, бесплатно передаваемые государству? Ответить на него довольно сложно.

- Наше предприятие обслуживает объекты, на которых расположен пункт пропуска, и уже семь лет удерживает стоимость оказываемых услуг на минимальном уровне. Краевые власти возложили на нас общественно значимую задачу, и мы ее выполняем. Какой интерес у частника, вкладывающего свои деньги в обустройство пункта пропуска, я не могу сказать, - признается Людмила Егорчатова, главный юрисконсульт АО "Хабаровскводтранс", которому принадлежит тот самый ПП на дебаркадерах. - Я беседовала с некоторыми собственниками инфраструктуры пунктов пропуска на Дальнем Востоке. Да, есть среди них те, кто рассчитывает на сопутствующие услуги - гостиницы, кафе, платные парковки, логистические центры. Есть планы создания "своих" турфирм с оптимальными условиями работы на этом участке, где другие не выдержат конкуренции. Но, на мой взгляд, это варианты с сомнительными перспективами, и в чем на самом деле выгода частников - я не понимаю.

Судя по тому, что инвесторы не стоят в очередь на включение в государственно-частное партнерство при строительстве и модернизации пунктов пропуска, не понимают многие.

- В законодательстве о функционировании ПП существует ряд пробелов. Я не вижу норм, которые заинтересовали бы бизнес принимать участие в обустройстве инфраструктуры пунктов пропуска, - считает Егорчатова.

Пропишут в деталях

Между тем соответствующие нормы могут появиться уже в ближайшее время. Министерство транспорта РФ подготовило законопроект, предусматривающий использование частных инвестиций, а также средств из региональных бюджетов на обустройство пунктов пропуска.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, сегодня механизм их привлечения нигде не прописан. Правда, для автомобильных пунктов пропуска государственно-частное партнерство невозможно - авторы сочли, что это "несет высокие риски угрозы национальной безопасности Российской Федерации". В данном случае по проекту предусматривается только заключение концессионного соглашения в отношении объектов дорожного транспорта.

Авторы законопроекта уверены, что "возмещение понесенных частным партнером расходов будет происходить за счет осуществления им хозяйственной деятельности в объекте транспортной инфраструктуры, а также за счет увеличения доходов от внешнеэкономической деятельности". То есть речь идет о тех самых гостиницах, парковках, кафе…

На вопрос: "А зачем вообще частному бизнесу нужны пункты пропуска, бесплатно передаваемые государству?" - ответить трудно

Но это в будущем. Пока же государство строит и модернизирует в основном за свой счет автомобильные пункты пропуска Пограничный и Краскино в Приморье, Кани-Курган в Амурской области, железнодорожный в Нижнеленинском (ЕАО). Два последних - это ПП при сооружающихся мостах.

- Президент РФ поручил, чтобы пункты пропуска открылись в один день с мостами. Не должно получиться так, что переходы подготовят к работе, но проехать по ним будет нельзя, так как пункты пропуска еще не сдадут, - предупредил глава минвостокразвития Александр Козлов.

Поэтому некоторые сроки ввода в эксплуатацию будут перенесены. Например, пункт пропуска в селе Кани-Курган при мостовом переходе "Благовещенск - Хэйхэ" заработает в 2019 году, а не в 2021-м, как планировалось раньше.

Вклад бизнеса в строительство этих ПП не предусмотрен, но, например, в непосредственной близости к железнодорожной станции, в пределах которой будет располагаться ПП Нижнеленинское, за счет частных инвестиций идет строительство транспортно-логистического центра для накопления, переработки и распределения грузов из Китая.

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