Две чебоксарские улицы, Гладкова и проспект Ивана Яковлева, могут обеспечить релейной защитой всю страну, шутят представители электротехнических предприятий Чувашии.

Действительно, на небольшом участке в центре Чебоксар располагаются крупнейшие и старейшие электротехнические производства региона.

От Крыма до Крайнего Севера

Шесть лет назад в Чувашии был создан электротехнический кластер. Сегодня в него входят 40 предприятий, которые производят более 100 тысяч наименований продукции. Республиканские власти часто акцентируют внимание на его успешности, утверждая, что чувашские производители занимают свыше 40 процентов российского рынка оборудования релейной защиты и автоматики.

- Изначально инициатива создания кластера шла от самих предприятий, и здесь трудно присвоить кому-то первенство идеи, - говорит технический директор компании "Релематика" Владимир Шевелев.

По его словам, первоначальная задача была в том, чтобы, объединившись, привлекать в Чувашию крупных заказчиков. Особенно это было актуально для небольших предприятий, которым в одиночку сложно пробиться на рынок. Одним из первых шагов к такому объединению стало проведение в 2012 году в Чебоксарах отраслевой выставки "Релавэкспо". По ее итогам, в частности, было принято решение о создании в Чувашии электротехнического кластера.

- Первые же поездки потенциальных заказчиков на "Релавэкспо" дали хороший результат. Представители крупнейших энергетических компаний увидели, что мы не какие-то маленькие конторки, а разработки наших специалистов находятся на уровне мировых, - отмечает Владимир Шевелев.

Он признается, что многие энергетики поменяли свое отношение, когда поняли, какие кадры есть на чебоксарских предприятиях.

Исполнительный директор ассоциации "ИнТЭК" Александр Данилов утверждает, что за время существования кластера значительно выросли обороты электротехнических предприятий. Например, за девять месяцев 2018 года было отгружено продукции на 32 миллиарда рублей. На сегодня стратегические партнеры чувашских предприятий - крупнейшие энергетические компании страны, ведущие корпорации атомной, нефтяной, газовой и добывающей промышленности, транспортной отрасли и автопроизводители.

Среди наиболее значимых проектов, в которых принимали участие электротехнические предприятия Чувашии, можно отметить реконструкцию Саяно-Шушенской ГЭС, возведение Нововоронежской, Ленинградской и Рос­товской атомных станций, строительство нефте- и газопроводов "Сила Сибири" и "Турецкий поток", поставку электрооборудования для ледокольного флота и реконструкцию "Севмаша", создание Крымского энергомоста и энергообъектов саммита АТЭС Владивосток-2012, сочинской Олимпиады и чемпионата мира по футболу 2018 года, а также объектов энергоснабжения космодромов "Восточный" и "Байконур".

Кадры для отрасли

- Хотя многие предприятия, входящие в кластер, являются конкурентами, есть вопросы, которые легче решать вместе. И первое, что мы сделали, это создали лабораторию электромагнитной совместимости, - рассказывает советник генерального директора "НПП "Экра" Олег Саевич.

Для того чтобы развивать любую отрасль, нужно иметь хорошую испытательную базу с возможностью проводить исследования, как поясняет он. Создать такую базу одному предприятию - сложно. Однако это стало возможным в рамках кластера. Большую помощь здесь оказали министерства экономического развития России и Чувашской Республики. На создание лаборатории было выделено около 130 миллионов рублей, из них 85 - федеральные средства и еще 45 - деньги республиканского бюджета. Сегодня в лаборатории проводятся испытания всех единиц оборудования, производимых предприятиями кластера. В свою очередь, с протоколами лаборатории чувашские электротехнические предприятия могут выходить на рынок и заявлять о качестве выпускаемой продукции.

В начале года лаборатория электромагнитной совместимости была аккредитована и получила право проводить сертифицированные испытания.

- Любое электротехническое оборудование должно проходить аттестацию и сертификацию, без этого невозможна его эксплуатация. Наша идея состоит в том, чтобы на базе существующей лаборатории развернуть мощный испытательный центр и сделать его основным по проведению аттестации оборудования для крупнейших электросетевых компаний, - делится замыслами Олег Саевич.

Представители предприятий кластера уверены: лучше, чем в Чебоксарах, подобные испытания никто не проводит.

- Многие заказчики об этом знают, и наша задача донести это до федеральных чиновников, - добавляет Саевич.

Еще одно направление деятельности кластера - подготовка кад­ров.

- Большое количество квалифицированных специалистов, которых получает энергетическая отрасль страны, выходцы чебоксарской школы, - утверждает Владимир Шевелев. - Однако вузы в угоду более популярным специальностям зачастую сокращают число бюджетных мест для технарей и инженеров.

Этот вопрос поднимался на встрече с замминистра энергетики России Андреем Черезовым во время его недавнего визита в Чебоксары. Чиновник заявил, что в этом вопросе целесообразнее не рассчитывать на федеральный центр, а настраивать собственную поддержку подготовки кадров, возможно, осуществлять целевую подготовку специалистов, оплачивая их обучение с расчетом, что они придут по окончании вуза на предприятие. К слову, чувашские предприятия и не ждут, пока в этом вопросе им кто-то поможет со стороны.

Олег Саевич говорит, что студенты приходят на практику уже со второго курса.

- Берешь 10 человек, из них один-два, кому действительно интересно, остаются и работают на четверть ставки. К моменту окончания вуза они становятся грамотными специалистами, - поясняет он.

- Предприятия электротехнического кластера плотно взаимодействуют с ведущими вузами и принимают непосредственное участие в формировании современной научно-технической базы учебных заведений. Только в этом году в Чувашском госуниверситете при поддержке АО "ЧЭАЗ" был открыт научно-образовательный комплекс "Интеллектуальное электротехническое оборудование", а при поддержке АО "НПО "Каскад" научно-исследовательская лаборатория "Электро-, радио- и оптические измерения", - отмечает Александр Данилов.

Специалисты электротехнических предприятий ведут на кафедрах госуниверситета курсы по современному оборудованию, которое сами же и поставляют в вуз. В прошлом году на базе предприятия "Экра" была открыта базовая кафедра систем автоматизированного управления электроприводами факультета энергетики и электротехники ЧГУ.

Здоровый лоббизм

- С появлением кластера стало проще разговаривать с крупными госкорпорациями и федеральными чиновниками. Одно дело, когда в Москву приезжает представитель какой-либо чебоксарской компании. Когда едут от имени кластера, то выражают уже интересы целой отрасли, - рассуждает Александр Данилов. Здесь стоит отдать должное республиканским властям: многие инициативы предприятий кластера находят у них поддержку. Часто письма министрам или руководителям госкомпаний рассылаются от имени главы Чувашии Михаила Игнатьева. Возможно, благодаря тесной связке властей и бизнеса удалось решить ряд вопросов на законодательном уровне. Например, представители кластера утверждают, что им удалось добиться сокращения сроков постоплаты по 44 ФЗ за поставленную продукцию с 90 до 30 дней. Впрочем, вопросов, которые могут быть решены только совместными усилиями, еще предостаточно.

Прямая речь

Андрей Черезов, заместитель министра энергетики Российской Федерации:

- В чебоксарском кластере сосредоточены значительные производственные мощности и накоплены необходимые компетенции для обеспечения базы развития российских интеллектуальных систем управления в области электро­энергетики.