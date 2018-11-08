По территории Перми протекает более 300 речек и ручьев. Их берега могли бы стать прекрасным местом отдыха горожан, если бы не были... мусорными свалками. Причем несмотря на многолетние усилия волонтеров.

Мусор на берегах

На состояние долин малых рек в краевом центре обратили внимание несколько лет назад. Проблемой занимались несколько человек. Их усилия были каплей в море. Однако движение с целью спасения малых рек в Перми все-таки появилось. Теперь их регулярно чистят силами муниципалитета, проводят субботники, благоустраивают тропинки и берега. Возглавила движение общественница Надежда Баглей.

- Наверное, у нас самые грязные городские речки, - считает она. - Сотни водотоков практически мертвы. Завалены мусором и грязью. В речках пропала рыба, а ведь здесь даже хариус водился! На берегах Егошихи несколько несанкционированных свалок. Самые большие - у Средней дамбы и улицы Ижевской. Огромная куча строительного мусора возле Данилихи, рядом с дорожным переходом улицы Стахановской.

Те же проблемы у других малых рек. Активисты постоянно проводят акции, убирают берега. Только толку мало. Один бульдозер может нагрести столько мусора, что 10 человек за день не разгребут. Так что одним добровольцам не справиться.

Субботник с депутатом

Защитники малых рек постоянно напоминают о себе, благодаря чему власти обратили внимание на проблему. Ситуация понемногу меняется. Особенно после того, как активисты выиграли региональный грант в размере около трех миллионов рублей. Деньги решили вложить в реализацию проекта "Малые реки Перми: развиваем вместе".

"Российская газета" рассказала о событии в статье "Город для прогулок" ("РГ-Неделя. Пермский край". 26 апреля 2018). Грант предназначался для информирования жителей краевого центра о ситуации с малыми реками и организации экскурсий по ним. Тогда городские власти и задумались о судьбе пустошей - так официально, по документам, называются долины городских рек.

Участие в субботниках стало даже входить в моду. Недавно несколько депутатов разных уровней занимались сбором мусора и хлама на берегах Данилихи, о чем с удовольствием сообщили на своих страничках в соцсетях. Однако чем больше внимания уделяется проблеме, тем больше появляется вопросов.

Послушать соловьев

Усилий добровольцев и даже участия депутатов в субботниках недостаточно для наведения порядка. Требуется планомерный и системный подход.

Долины малых рек в Перми являются отличными зонами отдыха. По сути, это небольшие экосистемы, где гнездятся птицы, в том числе занесенные в Красную книгу. Пример - широко известный Сад соловьев в долине речки Уинки в Мотовилихинском районе. Уже несколько лет каждый может послушать здесь звонкие переливы певчих птиц. Во многом благодаря усилиям все той же Надежды Баглей, положившей немало сил на создание и охрану этого уголка природы.

В Саду соловьев еще немало дел, но уже и так понятно: долины других малых рек и ручьев могут стать такими же привлекательными и для птиц, и для горожан.

Нет программы

В октябре в Перми наконец-то собрались представители всех заинтересованных ведомств - на круглом столе обсуждали, что и как делать с малыми реками, чтобы они не превратились в свалки бытового и строительного мусора. Председатель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Юрий Хохлов, открывая заседание, отметил, что многое уже сделано.

- Жители Перми постепенно объединяются для защиты малых рек, - сказал он. - Во многом помогла информационная работа. Всего, по нашим подсчетам, в нынешнем году в уборке речных берегов участвовало около пяти тысяч человек. Установлены указатели, информационные стенды, для Данилихи даже составлен туристический паспорт.

В то же время выяснилось: руководить спасением речек и ручьев в Перми некому. Нет ни городской программы развития малых рек, ни координационного центра. Одних субботников тоже мало. Есть проблемы чисто экологические - грязные стоки, свалки мусора.

Но есть и административные. У малых рек отсутствуют границы. Где начинаются их долины, что к ним относится, до сих пор непонятно. Кто угодно огораживает территорию - частники строят дома и бани, закрывают пути к речкам, ставят заборы, где хотят.

Я - координатор!

Участники круглого стола согласились с тем, что вопросов много. Как их решать, пока никто не знает.

- Для успешной работы нужен координатор, - заявил представитель администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин. - А мы окажем необходимую поддержку всем полезным инициативам.

Прямо на круглом столе эту роль взял на себя начальник отдела городской среды и природопользования администрации Перми Лев Третьяков. Он отметил, что сохранение малых рек города - задача их ведомства.

- Одни, конечно, мы не справимся, - сказал он. - Но стать координационным центром сможем.

Тут же Лев Третьяков обозначил главную проблему, которая мешает благоустроить долины малых рек и превратить их в зоны отдыха и соловьиные сады: нет ресурсов. Около половины территории краевого центра занимают городские леса. Именно на них тратится большая часть природоохранного бюджета.

- Для начала нужно определиться со статусом малых рек, - подчеркнул Третьяков. - Он никак не определен в нормативных актах. Долины малых рек - это парки, скверы, городские леса? От статуса зависит и отношение. Как выяснилось, основная часть городских средств идет на строительство и ремонт дорог, благоустройство, решение социальных проблем. Природоохранным мероприятиям отводится далеко не самая главная роль.

- Нужна консолидация всех заинтересованных горожан, - уверен Лев Третьяков. - Пока же вопросы сохранения окружающей среды в Перми не в приоритете. Экологии в повестке дня нет. Как и лишних денег в бюджете.

И потому Третьяков предложил свой вариант благоустройства долин малых рек. Довольно неожиданный. Но весьма перспективный. Через пять лет Пермь будет отмечать свое 300-летие. В честь славной даты ожидается поддержка из федерального бюджета. За оставшееся время надо подготовить соответствующую программу и получить финансирование на ее реализацию. Другого варианта пока не видит никто.

Пермякам же остается только надеяться на то, что власти не оставят без внимания проблему сохранения долин малых рек и примут меры к их благоустройству. Первые шаги в этом направлении уже делаются.

Комментарий

Дмитрий Андреев, кандидат географических наук, заведующий лабораторией экологии и охраны природы на кафедре биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ:

- Пермь в последнее время ускоренными темпами теряет долины малых рек: отдельные участки отдаются в частные руки и застраиваются, повсеместно появляются свалки строительных и коммунальных отходов, отвалы грунта, вода в реках оценивается как очень грязная и так далее. А ведь это потенциальные территории для отдыха населения. Помимо этого, долины рек выполняют ряд санитарно-гигиенических функций, являются естественной системой проветривания города, необходимы для сохранения экологического баланса территории. Для решения этих проблем необходимо финансирование. А в нашем городе на природоохранные мероприятия выделяется всего около 20 миллионов рублей в год.