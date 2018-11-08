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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Финиш на мажорной ноте

Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье №7714 (251)
Илья не проиграл ни одного этапа из четырех, в которых принмал участие. Но из-за пропуска пятого стал вторым в общем зачете. Фото: Из личного архива Ильи Василевского Илья не проиграл ни одного этапа из четырех, в которых принмал участие. Но из-за пропуска пятого стал вторым в общем зачете. Фото: Из личного архива Ильи Василевского
Илья не проиграл ни одного этапа из четырех, в которых принмал участие. Но из-за пропуска пятого стал вторым в общем зачете. Фото: Из личного архива Ильи Василевского

Пятнадцатилетний мотогонщик нижегородской команды Chrome Racing Илья Василевский занял второе место в чемпионате X-Bikes, итоги которого торжественно подвели в минувшие выходные в московском парке "Сокольники" в рамках выставки "Мотозима".

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- Илья принимал участие в четырех этапах чемпионата из пяти и во всех занял первое место, - рассказал "РГ" папа юного мотогонщика Александр Василевский. - Но из-за пропуска одного из этапов ему в итоге не хватило очков, поэтому он занял второе место.

Что касается чемпионата RSBK по шоссейно-кольцевым мотогонкам, Chrome Racing заняла пятое место в общекомандном зачете. Владимир Карзаев в классе Supersport стал четвертым, Сергей Петрукович (Supersport Evo) - третьим, Алексей Лудушкин (STK 1000) - вторым.

- По итогам чемпионата этого года каждый гонщик смог улучшить свой результат, - отметил Владимир Карзаев. - А в общекомандном зачете Chrome Racing участвовала впервые.

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