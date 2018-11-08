Илья не проиграл ни одного этапа из четырех, в которых принмал участие. Но из-за пропуска пятого стал вторым в общем зачете. Фото: Из личного архива Ильи Василевского

Пятнадцатилетний мотогонщик нижегородской команды Chrome Racing Илья Василевский занял второе место в чемпионате X-Bikes, итоги которого торжественно подвели в минувшие выходные в московском парке "Сокольники" в рамках выставки "Мотозима".

- Илья принимал участие в четырех этапах чемпионата из пяти и во всех занял первое место, - рассказал "РГ" папа юного мотогонщика Александр Василевский. - Но из-за пропуска одного из этапов ему в итоге не хватило очков, поэтому он занял второе место.

Что касается чемпионата RSBK по шоссейно-кольцевым мотогонкам, Chrome Racing заняла пятое место в общекомандном зачете. Владимир Карзаев в классе Supersport стал четвертым, Сергей Петрукович (Supersport Evo) - третьим, Алексей Лудушкин (STK 1000) - вторым.

- По итогам чемпионата этого года каждый гонщик смог улучшить свой результат, - отметил Владимир Карзаев. - А в общекомандном зачете Chrome Racing участвовала впервые.