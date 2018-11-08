Оренбуржье получило президентские гранты на 36 миллионов рублей

По итогам двух конкурсов на предоставление грантов президента РФ Оренбуржью в этом году выделено 36 миллионов рублей. Поддержку получил 31 проект, направленный на развитие гражданского общества.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области, по результатам двух конкурсов в текущем году регионы Приволжского федерального округа получили рекордную сумму грантов - один миллиард 52 миллиона рублей. Для сравнения - в 2017-м победителям двух конкурсов президентских грантов из ПФО было выделено 864 миллиона рублей, а в 2016-м - 422 миллиона.

Некоммерческие организации Оренбургской области получили поддержку по 31 проекту на общую сумму 36 миллионов рублей. Для сравнения - в прошлом году победу в конкурсе одержали 28 проектов от региона. Сумма грантов составила 33 миллиона рублей.

В целом же количество проектов из регионов Приволжья, получивших президентские гранты, в этом году заметно выросло - с 568 до 721.