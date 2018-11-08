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08.11.2018 14:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Похудевшего на "прожиточном минимуме" депутата предостерегли медики

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, питающийся на 3,5 тысячи рублей в месяц, может нанести непродуманной диетой вред своему здоровью. По мнению врача-диетолога, похудевший на несколько килограмм депутат после завершения своего эксперимента может набрать лишний вес.

Фото: mintrud.saratov.gov.ru
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления

Как рассказал сам Бондаренко, в его рационе содержатся овощи, а также яйца. Такие продукты депутат выбрал, чтобы уложится в стоимость региональной потребительской корзины.

По словам врача-диетолога клиники института питания РАМН, кандидата медицинских наук Елены Чедия, в такой пище в основном углеводы, не хватает жиров и белков, а также минеральных веществ и микроэлементов. Как рассказала специалистка агентству РИА Новости, подобное питание неизбежно повлияет на уменьшение мышечной массы. В итоге, когда политик вернется к обычному для себе рациону, избыток получаемой им энергии будет откладываться не в мышцы, а в жир. Это приведет к увеличению веса и может негативно сказаться на здоровье.

Напомним, свой эксперимент Николай Бондаренко затеял в результате дискуссии с министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, утверждавшей, что 3,5 тысячи рублей (стоимость региональной потребительской корзины, учитываемой при подсчете прожиточного минимума) вполне хватит, чтобы прожить в течение месяца. Спор депутата с министром, который Бондаренко снял на видео и выложил в интернет, привел к увольнению чиновницы. Как сообщили в областном правительстве, причиной стали некорректные высказывания министра.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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