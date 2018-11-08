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08.11.2018 15:48
Проект: В регионах

Полпред президента в ПФО оценил промышленный потенциал Прикамья

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В Пермь с рабочим визитом приехал Игорь Комаров, назначенный в сентябре полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

Совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, президентом ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым и главным федеральным инспектором по Пермскому краю Сергеем Половниковым он посетил "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) и научно-образовательного центра "Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений" ПНИПУ (НОЦ).

На ПНОСе Игорю Комарову представили производственные объекты: центральный пункт управления предприятием и тепловую электростанцию мощностью 200 мегаватт (ТЭС-200). Во время посещения научно-образовательного центра ПНИПУ (НОЦ) была презентована система подготовки специалистов нового уровня, которая там ведется. Для этого используются подходы практико-ориентированного образования и созданной системы знаний, "опережающей события".

В частности, в научно-образовательном центре размещается пять лабораторий нефтегазового сектора, которые позволяют не только осваивать цифровые технологии, но и искать решения реальным производственным задачам предприятий "ЛУКОЙЛа". Ежегодно обучение здесь проходит около 200 студентов пермского политеха.

Директор НОЦ "Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений" Павел Илюшин представил гостям научного центра цифровую модель нефтяного месторождения, которая была разработана пермскими учеными.

- Этот цифровой двойник месторождения дает нам возможность моделирования разработки и электронной паспортизации процесса, - пояснил Павел Илюшин. - Данный программный продукт позволяет проводить гидравлические расчеты и подбор оборудования в динамике. Это уникальная технология подтвердила свою эффективность на практике.

Гендиректор ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" Олег Третьяков подчеркнул, что существующий сейчас аналог такого программного обеспечения существенно уступает по характеристикам и существенно дороже в обслуживании.

- Применяемый сейчас аналог обходится порядка 120 миллионов рублей в год и дает погрешность около 30 процентов. Эта разработка сокращает долю погрешности до пяти процентов. Сейчас ни одна процедура на нефтяном промысле не происходит без анализа всего процесса на цифровом двойнике. Таким образом мы сводим ошибки к минимуму, - подчеркнул руководитель пермского подразделения.

Полпред президента РФ в ПФО, губернатор Пермского края и президент ПАО "ЛУКОЙЛ" высоко оценили научный потенциал образовательного центра и перспективы цифровой скважины.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь ПФО Пермский край
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