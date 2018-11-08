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08.11.2018 13:42
Проект: В регионах

Роботы под прикрытием

С помощью теледиагностического комплекса специалисты ООО "Новогор-Прикамье" осматривают сети водопровода и канализации
Текст: Алла Соснина (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край №7714 (251)
Служба телеинспекции компании "Новогор-Прикамье" с начала 2018 года, используя робота-диагноста, проверила и поставила "диагноз" пермским трубопроводам протяженностью более 13 километров.
Робот на движущейся платформе проводит обследование коллекторов и водоводов. Фото: Новогор-Прикамье Робот на движущейся платформе проводит обследование коллекторов и водоводов. Фото: Новогор-Прикамье
Робот на движущейся платформе проводит обследование коллекторов и водоводов. Фото: Новогор-Прикамье

Совсем скоро сезон телеинспекции завершится - оборудование не может работать при минусовых температурах. С помощью робота специалисты в основном проверяют состояние канализационных труб.

В ходе диагностики выявляются такие дефекты, как жировые отложения, трещины, смещения, расхождения труб на стыках, скопление мусора, коррозия. В "Новогоре" констатируют, что в наиболее аварийном состоянии находятся сети в центре города, проложенные еще в 40-60-е годы XX века.

Телеинспекция выезжает на объекты каждый день. Коллекторы большого диаметра обследует робот на движущейся платформе, на сетях диаметром 100-200 миллиметров осмотр проводится с помощью комплекса с поворотной видеокамерой - она позволяет осмотреть трубу с разных ракурсов. Так выявляются аварийные участки, которые включаются в план капитального ремонта.

При помощи роботов коммунальщики обследуют и глубокие канализационные колодцы, где сложно работать человеку. В результате получают фото и видеоизображение коммуникаций с указанием размеров с точностью до миллиметра.

Как правило, много заявок и по другому направлению - контролю качества работ подрядных организаций. Без подтверждения отсутствия дефектов у отремонтированного трубопровода "Новогор-Прикамье" не принимает объект у подрядчика.

Например, нынешней осенью проводятся масштабные работы на правом берегу Камы, в том числе санация - обновление магистрального водовода Гайва - Закамск. Водовод играет важную роль в системе водоснабжения Перми: по нему обеспечиваются водой весь правый берег и город Краснокамск.

Для подготовки к санации примерно через каждые 100 метров были сделаны котлованы, обеспечивающие доступ к водоводу. Трубу в этих местах вскрывают, через отверстия специалисты ведут очистку водовода от наростов, ржавчины, наносов сначала металлическим ершом, затем поршнем. Процедуру приходится повторять от пяти до 10 раз. Затем водовод осматривают инженеры службы телеинспекции с помощью видеооборудования. Обнаруженные дефекты: коррозионные отверстия, неровности - устраняют.

Далее начинается непосредственная санация водовода. Внутрь трубы запускают специальную установку. Продвигаясь вперед, она равномерно разбрызгивает цементно-песчаную смесь. Качество работ вновь проверяет телеинспекция.

Прямая речь

Сергей Куприянов, начальник лаборатории диагностики ООО "Новогор-Прикамье":

- Возможность заглянуть внутрь трубопровода любого диаметра позволяет "поставить диагноз" водопроводу или канализации без раскопки, скорректировать ремонтные работы, во многих случаях предупредить серьезные утечки и потенциальные аварии. Это позволяет избежать дополнительных работ и приносит существенную экономию. Справка "РГ" В комплект оборудования входит передвижной центр диагностики на базе автомобиля "Газель", компьютер, пульт управления роботами, два робота (тележки с видеокамерой, лазерным дальномером, оптическим и инфракрасным осветителями), бензогенератор для автономного питания, кабель длиной 500 метров со специальным устройством для наматывания-разматывания.

Кстати

ООО "Новогор-Прикамье" оказывает услуги диагностики сетей с помощью современного оборудования. Заявки принимаются на сайте компании и по телефонам 2100-600 (доб. 2421, 2422), 8 912-482-7534.

 

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