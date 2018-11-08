Почему самарский картель гремит на всю страну, а проблемы обманутых дольщиков, несмотря на громкие обещания властей, решаются медленно? Об этом и многом другом "РГ" рассказал руководитель УФАС по Самарской области Леонид Пак.

В сфере картельных сговоров, расследованием которых антимонопольная служба активно занимается, Самарская область звучит едва ли не чаще других регионов. В чем причина такой "славы"?

Леонид Пак: Сговоры есть практически по всей России, только в одном или двух субъектах их за последний год не выявлено. Самарская же область находится в этом рейтинге в середине как в целом по стране, так и по Приволжскому федеральному округу. А прославились мы, в кавычках, конечно, потому, что очень большая сумма контракта - более 750 миллионов рублей - и затронута актуальная для всех сфера - медицина. Уточню, что работу в этом направлении мы совместно с правоохранительными органами ведем постоянно. Сейчас на рассмотрении у сотрудников нашего ведомства много материалов о возможном нарушении антимонопольного законодательства в части сговоров. Поэтому стоит задуматься всем заказчикам, почему все время выигрывает одна и та же фирма или группа аффилированных участников торгов. Придет время, и кто-то из общественных организаций, правоохранительных или контролирующих органов заинтересуется и передаст информацию нам для принятия мер реагирования.

Какие сферы чаще всего попадают в поле вашего зрения по возможным картелям?

Леонид Пак: Лидируют здравоохранение и строительство, так что профильным министерствам Самарской области стоит обратить внимание и оптимизировать сложившуюся ситуацию по развитию конкуренции, в том числе при выполнении закупочных процедур. В Указе Президента страны об утверждении национального плана по развитию конкуренции четко сказано, что необходимо снизить количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов госвласти и местного самоуправления, увеличить долю закупок, субъектами которых являются предприятия малого бизнеса, и во всех отраслях экономики обеспечить присутствие не менее трех участников. Тогда у потребителя появится выбор, как это давно уже происходит, к примеру, на рынке сотовой связи: не нравится один оператор - иди к другому. Потребителю такая конкуренция всегда выгодна, а вот некоторым предпринимателям удобнее картелизация экономики. Преследуя свои выгоды, при помощи недобросовестных чиновников они создают систему, в которой торги никто кроме них выиграть не может.

Речь идет о крупнейшем игроке на рынке медоборудования - компании "СМТ", контракты которой только в Самарской области ежегодно превышают 10 миллиардов рублей. И именно этого "монстра" ваша служба еще в апреле прошлого года внесла в Реестр недобросовестных поставщиков после того, как фирма поставила в самарскую больницу им. Н.И. Пирогова дорогостоящий томограф, не прошедший госрегистрацию. Чем она "провинилась" вновь?

Леонид Пак: Одна из компаний пожаловалась в антимонопольное ведомство на то, что конкурсные документы составлены таким образом, что она не сможет участвовать в электронном аукционе, хотя много лет такие работы выполняла. Поясню, речь идет об обслуживании медоборудования в 23 крупных больницах области. Раньше главврач каждого ЛПУ сам искал фирму-подрядчика. Но в один момент региональный минздрав сказал: "Мы все сделаем централизованно". Не правда ли, странная "глобализация", да еще одним лотом на три года?

Когда мы стали разбираться, то выяснилось, что в Самарской области нет ни одной компании, которая могла бы самостоятельно выполнить такой объем. Цена контракта составляла более 760 миллионов рублей, а вот какие конкретно работы надо выполнить, в нем прописано не было. Получалось подобие страховки - бюджет платит огромные деньги на всякий случай.

Комиссия Самарского УФАС отменила эти торги, и при проведении повторной процедуры торгов был зафиксирован сговор между ООО "СМТ", "Дженерал электрик" и сотрудниками минздрава, мы выявили картель, суды поддержали нас, признав наше решение обоснованным.

На основании нашего решения в отношении ООО "СМТ" было возбуждено уголовное дело, и уже завершено его расследование. Решение по нему судом пока не вынесено, но это одно из первых дел о картеле, которое перешло в уголовное, и его материалы переданы в суд.

В ходе подготовки к ЧМ-2018 в регионе велось массовое строительство, а следовательно, и распределялись крупные контракты. Много ли было жалоб и выявленных нарушений?

Леонид Пак: Когда речь идет о больших бюджетных вложениях, антимонопольная служба задействована очень активно, что же касается чемпионата мира, то обычно в контрактах нет четких указаний, к какому событию строится объект. Но из того, что нам удалось выявить, мы рассмотрели 11 жалоб, и две из них признали обоснованными. Одна из них, получившая общественный резонанс, - жалоба АО "ВТС Метро" на действия аукционной комиссии ГКУ СО "Региональный телекоммуникационный центр" при проведении аукциона на реконструкцию трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой линии от улицы Ташкентской до стадиона. Начальная (максимальная) цена контракта составляла более 740 миллионов рублей. Был зафиксирован неправомерный отказ в допуске, мы выдали предписание, впоследствии должностных лиц заказчика оштрафовали за нарушение Закона о контрактной системе.

А вот серьезных нарушений, связанных с использованием символики чемпионата 2018 года, в Самарской области почти не было. В период подготовки по запросу Агентства по интеллектуальной собственности мы провели проверки в сети кофеен Friend Coffee, где без согласования с правообладателем использовали маркировку ФИФА на кружках, в результате компания была оштрафована на сто тысяч рублей.

Постоянный рост цен на бензин в этом году вызывает недоумение у автомобилистов области, ведь у нас не просто добывают нефть, но и работают сразу три нефтеперерабатывающих завода. ФАС проверяла эту ситуацию на наличие сговора?

Леонид Пак: Мы еженедельно проводим мониторинг рынка. К слову, цены на топливо пару месяцев подряд в области даже снижались, но очень незначительно - около 50 копеек за литр, и никто из потребителей этого в общем-то не заметил. В целом я не только как глава региональной антимонопольной службы, но и как автомобилист с вами соглашусь - бензин дорожает. Однако если бы мы заметили, что такие-то крупные игроки рынка сговорились и именно в нашем регионе возник скачок - реакция со стороны ведомства была бы незамедлительной. Но такая ситуация по всей стране, и мы находимся где-то в середине ценового рейтинга. Недоумение людей понятно, но тут надо учитывать не только оптовую цену на нефть на мировых рынках, но и установленную правительством России балансирующую систему акцизов и налогов на топливо. По информации ФАС России, в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива порядка 65 процентов - это налоги.

Самарцы встревожены грядущим повышением цен на проезд в общественном транспорте, поговаривают о 30 рублях за билет. Но ведь пешая прогулка не может считаться альтернативой городскому автобусу или трамваю. Как ваше ведомство смотрит на такую монополию?

Леонид Пак: Транспортное обслуживание может осуществлять любая компания, и там не должно быть монополии, это если речь идет о рыночных отношениях. А если мэрия устанавливает регулируемый тариф, это ее право, и он может увеличиваться. Справедливости ради надо все же признать, что цены на топливо, о чем мы только что говорили, растут постоянно, а тариф на перевозку в общественном транспорте Самары не поднимался уже несколько лет. Если уж мы за рынок, то нельзя в угоду политическим и даже социальным моментам задвигать экономику.

Острый вопрос

Самарская область в свое время прославилась на всю страну рекордным числом обманутых дольщиков. Наверняка и сегодня нарушений в долевом строительстве немало?

Леонид Пак: Вопрос стоит по-прежнему остро. Чтобы достроить проблемные дома и обеспечить людей жильем, правительство региона передает недостроенные дома новым фирмам, компенсируя их затраты земельными участками. Однако, как показывают материалы прокуратуры Самарской области, направленные в наш адрес, при проведении конкурсов по выбору подрядчика выявляются многочисленные нарушения.

Вместо надежной компании с опытом работы, как требует само министерство строительства, должностные лица минстроя выбирают фирмы, которые недавно созданы и не имеют вообще никакого опыта.

Они получают землю, а чаще всего это лакомые участки в центре города, оформляют право собственности и быстро их перепродают. Там уже другие застройщики возводят элитные высотки, а обманутые дольщики как были без квартир, так без них и остаются. То есть бюджет, по сути, вкладывает деньги в чей-то бизнес, а не в решение социальной проблемы. А все дело в том, что в договорах, которые заключает с ними региональный минстрой, есть лишь общая формулировка: "удовлетворить требования обманутых дольщиков", а вот в каком объеме, неизвестно. С этой "неточностью" мы и разбираемся.