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08.11.2018 12:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Саратовский депутат похудел на "прожиточном минимуме"

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, пытающийся прожить в месяц на 3,5 тысячи рублей, сбросил несколько килограммов.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости, за две недели народный избранник похудел на "4-5 килограммов". При этом специально Бондаренко не взвешивался, так как сейчас находится в командировке. По словам депутата, он живет на съемной квартире, еду готовит себе сам, а продукты, закупленные заранее на неделю, чтобы уложится в 875 рублей, привез с собой из Саратова.

Николай Бондаренко питается овощами и яйцами и жалуется, что порции получается очень маленькими.

Напомним, свой эксперимент Бондаренко затеял в результате дискуссии с министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, утверждавшей, что 3,5 тысяч рублей (стоимость продуктов в региональной потребительской корзине, учитываемой при подсчете прожиточного минимума) вполне хватит, чтобы прожить в течение месяца. Спор депутата с министром, который Бондаренко снял на видео и выложил в Интернет, привел к увольнению чиновницы. Как сообщили в областном правительстве, причиной стали некорректные высказывания министра.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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