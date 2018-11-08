Снегопад в горном районе Башкирии парализовал движение

Из-за обильного снегопада более 40 единиц большегрузной техники скопилось на 115-120 км автодороги Уфа - Белорецк. Этот участок горной трассы с множеством крутых поворотов называют еще "тещиным языком". Он считается наиболее опасным, особенно при плохой погоде.

Как сообщил начальник УГИБДД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов, сейчас принимаются необходимые меры для нормализации ситуации. Но пока проезд открыт только для легковых автомобилей.

Между тем синоптики на завтра прогнозируют резкое снижение температуры воздуха до 21 градуса ниже нуля. Это связано с поступлением арктических воздушных масс. Ожидается гололедица, а значит, передвигаться по дорогам республики станет еще сложнее.