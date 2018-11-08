В Ядринском районе открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.

С 2013 года в республике по инициативе главы Чувашии Михаила Игнатьева построено 179 ФАПов. Уже сейчас республика обладает достаточно развитой инфраструктурой для обеспечения медицинской помощью шаговой доступности: начиная от домовых хозяйств и фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских и федеральных центров высоких технологий.

В 2018 году в бюджете предусмотрено 47 миллионов рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания помощи жителям населенных пунктов с численностью до ста человек.

Модульный ФАП в деревне Кукшумы Ядринского района станет обслуживать четыре сельских населенных пункта, в которых проживает 648 человек, в том числе более ста детей. Передвижные медицинские пункты предназначены для активного наблюдения за здоровыми малышами первого года жизни и патронажа детей в возрасте от 1 до 3 лет, для медицинского обслуживания малокомплектных дошкольных и общеобразовательных детских учреждений, отмечают в Минздраве республики. Кроме того, они используются для диспансеризации сельского населения различных возрастных групп и проведения профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний, включая вакцинацию.

Мобильные ФАПы созданы на базе автобусов ПАЗ и укомплектованы всем необходимым оборудованием для комфортной работы - от собственной энергетической установки до минилаборатории и автоматизированного рабочего места фельдшера.

Отметим, что, помимо Ядринского, в Чувашию поступило еще четыре мобильных ФАПа. После торжественного вручения ключей они отправились в Мариинско-Посадский, Шумерлинский, Канашский и Цивильский районы республики.