В Госдуме РФ открылись Дни Республики Мордовия

В Государственной Думе РФ стартовали Дни Республики Мордовия. В первый день работы экспозиции "Мордовия – территория инноваций" выставку посетили руководители парламентских фракций.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил не только богатство исторического и культурного наследия республики, но и ее современные достижения в разных областях.

- Сегодня очень много вложено в развитие Республики Мордовия. Речь идет не только о промышленности, но и о сельском хозяйстве, здравоохранении, спорте и экономике. Выставка, которая сегодня работает в Думе, носит говорящее название "Мордовия - территория инноваций". Инновации - именно тот механизм, который может серьезно продвинуть экономику, - констатировал Сергей Неверов.

А лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что в Мордовии "есть дружба народов и нет национализма, который сегодня поражает многие регионы и целые государства". Он передал участникам мордовской делегации поздравления от нобелевского лауреата Жореса Алферова.

- Я порадовался, что вы освоили уникальную кабельную продукцию. Но меня приятно удивили ваши розы - сегодня в Мордовии производится каждая шестая роза в стране, - отметил Зюганов. - У каждой республики, края или области есть свои знаменитые люди и выдающиеся события, которыми гордится каждый человек. В Мордовии это Федор Ушаков - великий полководец, не проигравший ни одного сражения. Если вы посмотрите гениальные творения Степана Эрьзи, работы которого знает весь мир, вы порадуетесь, что такие таланты сегодня в республике не просто пропагандируются, но их традиции продолжают лучшие художественные школы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вспомнил о своих мордовских корнях и пообещал летом посетить республику.

- Начну свое путешествие со станции Ковылкино, о которой мне часто рассказывала мама. Затем поеду в Рузаевку и Краснослободск. Саранск станет завершающей точкой визита, - поделился он. - Я четыре раза был в Мордовии, там прекрасный технопарк, университет, а Саранск - город-красавец.

Представитель "Справедливой Россия" Олег Николаев отметил, что, экспозиция дала возможность очень многое узнать о регионе.

- Достижения, которые представлены на этой выставке, для меня втройне приятны, потому что я представляю Чувашию. И мы всегда соревновались с коллегами из Мордовии в определенных показателях. При этом всегда друг друга поддерживали, - заявил депутат.

Глава РМ Владимир Волков поблагодарил руководство нижней палаты парламента за поддержку в решении важных для республики вопросов.

- Отсутствие нефти, газа и других минеральных ресурсов подстегивает нас создавать "умную" экономику, и это приносит реальные результаты. Мордовия является лидером в России по доле инновационной продукции в общем объеме производства - это 29 процентов, - рассказал Владимир Волков. - ВРП за последние пять лет вырос на 22 процента, промышленность - на 20 процентов, сельское хозяйство - на 30 процентов. У нас крупнейший в стране кабельный кластер. Активно развивается оптоволоконное приборостроение - новое для России направление. В Саранске работает единственный в стране завод по производству оптического волокна. В этом году у нас запущено первое в стране производство антибиотиков полного цикла, при этом мы первыми в современной России восстановили производство субстанций. Это важный шаг в обеспечении лекарственной безопасности страны. К 2020 году здесь будет выпускаться 20 видов новейших антибиотиков.