В столице Татарстана завершился XXVIII Международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр "Зиланткон". Его участниками, помимо привычных эльфов, орков и рыцарей, стали персонажи японских мульт­фильмов.

Дело в том, что одновременно с "Зилантконом" в Казани проходил фестиваль "Дни бизнеса и культуры Японии в Татарстане". И, конечно, ролевики не могли не пригласить в гости известных на весь мир косплееров (от английского costume play - "костюмированная игра") из Страны Восходящего Солнца. Как известно, в Японии жанр аниме возведен в культ. Многие его поклонники стремятся копировать любимых героев, начиная с костюмов и заканчивая внешностью и пластикой.

Для восьми зарубежных гостей "Зиланткона" косплей давно стал образом жизни. К примеру, 34-летняя Нагиса, выступающая в образе Афины (не путать с древнегреческой богиней), посвятила своему увлечению 22 года!

Выглядит она причудливо: фиолетовые волосы, неестественно круглые голубые глаза, в руках жезл. Рядом с ней 42-летний Йоске, изображающий офицера средневековой полиции. В общем, перевоплощаются в персонажей аниме далеко не тиней­джеры. Хотя есть в их команде кос­плееры и помоложе.

В России все они впервые. На вопрос о своих впечатлениях отвечают непосредственно, со смехом: "Русские люди очень добрые, не такие закрытые, как в Японии. А вот двери у вас слишком тяжелые. Японцам трудно их открывать, они слабые".

Речь идет, похоже, о массивных дверях ДК имени Ленина - образце сталинского ампира, где ежегодно проходит "Зиланткон". Дом культуры за почти тридцатилетнюю историю фестиваля каких только фантастических гостей не принимал, но японские косплееры даже для него полнейшая экзотика.

Самый жуткий герой, прибывший из Страны Восходящего Солнца, это Канеки Кен (аниме "Токийский гуль"). Половину его лица закрывает кожаная маска, из-под которой торчит глаз, налитый кровью.

По сюжету он был когда-то обычным студентом, но превратился в гуля - монстра, пожирающего людей. Однако Канеки Кен пытается бороться со своей чудовищной сущностью.

Для максимального перевоплощения косплееры используют линзы. Выглядит эффектно, но носить их непросто, к концу дня сильно устают глаза. И все же поклонники аниме готовы пожертвовать здоровьем ради своего хобби.

А еще у косплееров есть правило - они никогда не называют свои фамилии. Здесь и сейчас они в образе, и людям необязательно знать, кто же скрывается за ним.

Между тем

Фестиваль "Дни бизнеса и культуры Японии в Татарстане" продлится до 10 ноября. В его программе - международная научно-практическая конференция "Россия - Япония: политика, история и культура", фестиваль кино и мастер-классы от шеф-поваров японской кухни.