Новости

В Поморье жесткую посадку совершил пассажирский самолет 12:15
Матвиенко предложила учредить премию для женщин-ученых 12:14
Саратовский депутат похудел на "прожиточном минимуме" 12:12
Появились первые фото со съемок продолжения "Дэдвуда" 12:10
В Московском зоопарке родился детеныш редкой мартышки 12:09
В самой сухой пустыне мира найдены объекты неизвестной цивилизации 12:09
В Екатеринбурге проверят законность сноса жилого дома ради филармонии 12:07
Топ-25 бестселлеров России: продажи Hyundai Creta неожиданно упали 12:02
Украину обвинили в попытке блокировать турпоток в Крым 12:00
Умер актер из "Зимней вишни" и "Выше Радуги" Арунас Сторпирштис 11:56
Госдума досрочно освободила от должности двух аудиторов Счетной палаты 11:55
На Ставрополье из горящей школы эвакуировали 258 учеников 11:45
В Сети появился клип The Beatles на Back in the USSR с медведем 11:45
Неизвестный открыл стрельбу в баре в Калифорнии 11:42
Хабаровские коллекторы о разместили в соцсетях детское порно 11:40
Матвиенко: Излишняя централизация разрушает основы федеративного государства 11:39
Видео: На Борнео нашли древнейшее изображение животного 11:28
В Югре работники стройфирмы отравились после посещения столовой 11:27
В Москве пойман поджигатель храма Иоанна Богослова 11:27
Суд оставил под арестом подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе 11:26
Алексей Кудрин сыграл на барабанах для студентов 11:19
Польша подписала контракт на поставки СПГ из США в течение 24 лет 11:16
Озвучена главная версия убийства матери с сыном в Москве 11:14
Новый спин-офф сериала "Во все тяжкие" посвятят Джесси Пинкману 11:11
Семь человек пострадали при столкновении танкера и фрегата в Норвегии 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 12:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Герои аниме в гостях у "Зиланткона"

В Казани впервые выступили японские косплееры
Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Неделя - Волга-Урал №7714 (251)
В столице Татарстана завершился XXVIII Международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр "Зиланткон". Его участниками, помимо привычных эльфов, орков и рыцарей, стали персонажи японских мульт­фильмов.

Дело в том, что одновременно с "Зилантконом" в Казани проходил фестиваль "Дни бизнеса и культуры Японии в Татарстане". И, конечно, ролевики не могли не пригласить в гости известных на весь мир косплееров (от английского costume play - "костюмированная игра") из Страны Восходящего Солнца. Как известно, в Японии жанр аниме возведен в культ. Многие его поклонники стремятся копировать любимых героев, начиная с костюмов и заканчивая внешностью и пластикой.

На культурном форуме в Петербурге подпишут более 30 соглашений

Для восьми зарубежных гостей "Зиланткона" косплей давно стал образом жизни. К примеру, 34-летняя Нагиса, выступающая в образе Афины (не путать с древнегреческой богиней), посвятила своему увлечению 22 года!

Выглядит она причудливо: фиолетовые волосы, неестественно круглые голубые глаза, в руках жезл. Рядом с ней 42-летний Йоске, изображающий офицера средневековой полиции. В общем, перевоплощаются в персонажей аниме далеко не тиней­джеры. Хотя есть в их команде кос­плееры и помоложе.

В России все они впервые. На вопрос о своих впечатлениях отвечают непосредственно, со смехом: "Русские люди очень добрые, не такие закрытые, как в Японии. А вот двери у вас слишком тяжелые. Японцам трудно их открывать, они слабые".

Речь идет, похоже, о массивных дверях ДК имени Ленина - образце сталинского ампира, где ежегодно проходит "Зиланткон". Дом культуры за почти тридцатилетнюю историю фестиваля каких только фантастических гостей не принимал, но японские косплееры даже для него полнейшая экзотика.

Самый жуткий герой, прибывший из Страны Восходящего Солнца, это Канеки Кен (аниме "Токийский гуль"). Половину его лица закрывает кожаная маска, из-под которой торчит глаз, налитый кровью.
Китай стал постоянным покупателем российских фильмов

По сюжету он был когда-то обычным студентом, но превратился в гуля - монстра, пожирающего людей. Однако Канеки Кен пытается бороться со своей чудовищной сущностью.

Для максимального перевоплощения косплееры используют линзы. Выглядит эффектно, но носить их непросто, к концу дня сильно устают глаза. И все же поклонники аниме готовы пожертвовать здоровьем ради своего хобби.

А еще у косплееров есть правило - они никогда не называют свои фамилии. Здесь и сейчас они в образе, и людям необязательно знать, кто же скрывается за ним.

Между тем

Фестиваль "Дни бизнеса и культуры Японии в Татарстане" продлится до 10 ноября. В его программе - международная научно-практическая конференция "Россия - Япония: политика, история и культура", фестиваль кино и мастер-классы от шеф-поваров японской кухни.

Культура Культурный обмен Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Семь человек пострадали при столкновении танкера и фрегата в Норвегии
Украина предостерегла Европу от участия в проекте "Северный поток-2"
США запустили баллистическую ракету Minuteman III
Роспотребнадзор нашел больше всего бактерий в импортных ягодах
Польша подписала контракт на поставки СПГ из США в течение 24 лет