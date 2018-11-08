В Оренбуржье пройдет первый Всероссийский конкурс "Русская песня"

Первый Всероссийский конкурс вокального искусства "Русская песня – 2018" состоится 17-18 ноября в Оренбуржье. Участниками музыкального марафона станут 63 исполнителя из 15 регионов РФ, а также гости из Казахстана.

Творческий конкурс посвящен 60-летию Оренбургского государственного академического русского народного хора. Свое искусство зрителям представят музыкальные коллективы и певцы из Оренбургской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Костромскойя, Челябинскойя, Курганской, Тюменской, Омской областей, Алтайского и Красноярского края, Удмуртии, Марий Эл, Башкортостана и Казахстана. В списках конкурсантов - 19 солистов, 14 хоров, шесть фольклорных коллективов, четыре семейных и 20 вокальных ансамблей.

- Состязание включает шесть номинаций: народный хор, вокальный ансамбль, фольклорный ансамбль, стилизованный фольклорный ансамбль, семейный ансамбль, сольное пение. Возрастная категория выступающих - от 12 лет и старше. Каждый участник исполнит два разножанровых народных произведения, одно из них - а cappella, - пояснили в пресс-службе правительства региона. - Обязательное условие - наличие одной песни, относящейся к Оренбургской области.

Лучшие исполнители получат звания лауреатов и дипломантов. Кроме того, компетентное жюри определит единственного обладателя "Гран-при".

Конкурсные прослушивания и гала-концерт будут проходить на сцене Оренбургской областной филармонии. А жюри возглавит народный артист России, лауреат Государственных премий, магистр искусств Академии наук Сан-Марино, художественный руководитель Центра русской культуры, искусства и образования Владимир Девятов (Москва).

Справка "РГ"

"Русская песня" стала правопреемницей конкурса "А песня русская жива!", рожденного на оренбургском телевидении в начале 90-х. У ее истоков стояла оренбургская журналистка, поэтесса, заслуженный работник культуры РФ Евдокия Горбанская. С 1997 года проект получил продолжение как областной конкурс "Русская песня", его учредителями выступили администрация Оренбуржья и Региональный центр развития культуры.

В 2008 году конкурс получил статус межрегионального. Ежегодно он собирал народные коллективы и солистов со всей страны. С тех пор участниками песенного фестиваля стали более 300 коллективов из России и ближнего зарубежья.