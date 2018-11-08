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08.11.2018 17:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Пензенской области отметили рост предпринимательской активности

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензе состоялся Всероссийский форум предпринимателей "Территория бизнеса - территория жизни", где прозвучали актуальные предложения по развитию инвестиционного климата и деловой активности в регионах.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

- Мы должны стремиться к тому, чтобы вклад малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте страны сначала превысил бы планку в 30 процентов, а затем достиг уровня 40 процентов. На сегодняшний день, данная цифра, в целом по стране - около 20-ти процентов. При этом доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Пензенской области составляет 31 процент, - сообщил глава региона Иван Белозерцев.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Обращаясь к участникам пленарной сессии форума, проведению которой предшествовала насыщенная программа в формате дискуссий, тренингов и образовательных мероприятий, губернатор пообещал, что предложения по развитию предпринимательства будут учтены и использованы при реализации национального проекта в Пензенской области.

В регионе действуют около 47 тысяч малых и средних предприятий. По плотности бизнеса на тысячу человек Пензенская область имеет более высокий показатель, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Соответственно он составляет 35 и 33 субъекта бизнеса на каждую тысячу населения.

Рекордно в этом году растет оборот микропредприятий. В региональном правительстве озвучили предварительные данные за полугодие, они говорят об увеличении на 30 процентов, в абсолютном выражении это почти 72 миллиарда рублей. Оборот малых предприятий приблизился к 58 миллиардам, средние предприятия имеют оборот в 19 миллиардов рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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По словам главы региона, добиться положительной динамики удалось, благодаря системной работе по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей, взвешенной экономической и налоговой политики, а также обеспечению их необходимой инфраструктурой.

На инвестиционный климат положительно влияет и упрощение процедур ведения бизнеса. По итогам прошлого года Пензенская область вошла в число субъектов РФ, обеспечивших наивысшие показатели реализации целевых моделей по этому показателю.

В 2019 году на развитие региональных структур поддержки бизнеса, в рамках национального проекта, планируется привлечь более 72 миллионов рублей.

В рамках круглого стола участники форума обсудили доступные инструменты развития малого и среднего предпринимательства, рассмотрели конкретные меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса и новые рынки для малого бизнеса: экспорт, госзаказ, социальное предпринимательство.

Кстати

На форуме состоялась церемония награждения победителей национальной премии "Бизнес - успех". Им вручили символичный "Золотой домкрат". Были отмечены представители бизнеса в десяти номинациях: "Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата", "Лучшая система закупок муниципального уровня". Были отмечены лучший молодежный, экспортный, сельскохозяйственный, производственный и созидательный проекты. Также премию вручили в новых номинациях "Цифровая экономика" и "Лучший проект в сфере ЗОЖ", а также наградили "Народного предпринимателя".

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха
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