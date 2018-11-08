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08.11.2018 14:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми лидер банды наркоторговцев приговорен к 13 годам колонии

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к 13 годам лишения свободы и крупному штрафу главу преступного сообщества, которое занималось реализацией наркотических средств с помощью интернет-магазина на территории Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Челябинска.

Фото: МВД РФ
Опубликовано видео задержания крупной группировки наркоторговцев

Как пояснили "РГ" в канцелярии суда, фигурант уголовного дела привлекал в помощники жителей Перми и Екатеринбурга. Они хранили наркотики, фасовали их на мелкие партии, а позже развозили по разным регионам. Оплата в интернет-магазине производилась с помощью криптовалюты, в дальнейшем переводы в биткоинах конвертировались в рубли и обналичивались. За год злоумышленники таким образом обналичили около девяти миллионов рублей. 

Главарь банды заключил досудебное соглашение с органами следствия, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Борьба с наркотиками
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