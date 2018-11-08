В Саратовской области отремонтировали 245 дворовых территорий

В Саратовской области завершили ремонт 245 дворовых территорий по приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды".

Дворы многоквартирных домов отремонтировали в 18 муниципальных образованиях региона: Аркадаке, Аткарске, Балакове, Балашове, Вольске, Ершове, Калининске, Краснармейске, Красном Куте, Марксе, Новоузенске, Петровске, Ртищеве, Хвалынске, ЗАТО Шиханы, Энгельсе и Саратове.

На придомовых территориях привели в порядок внутриквартальные дороги, пешеходные зоны и тротуары, заменили бордюры.

Минстрой РФ отметил Саратовскую область в числе регионов, где договора с подрядными организациями наиболее удачно составлены в плане гарантий за выполненные работы.

Проектом также предусмотрено благоустройство 20 общественных пространств в городах области. Благоустройство 16 общественных территорий уже завершено.

В конце октября основные работы по благоустройству закончились на бульваре Рахова в Саратове. В прошлом году в порядок привели сам бульвар: пешеходную зону, сквер, сделали велосипедные дорожки, установили спортивные и детские площадки. В этом году отремонтировали проезжую часть и тротуары.

Впоследствии бульвар на улице Рахова должен стать частью 8-километровой пешеходной зоны, которая также охватит проспект Кирова, улицы Волжскую и Октябрьскую, набережную Волги.

Как рассказал губернатор Валерий Радаев, на следующий год муниципальная власть предполагает инициировать программу по ремонту тротуаров в Саратове, аналогичную программе ремонта дворовых территорий.

- На всех этапах реализации проектов по благоустройству, мы сверяем планы с общественностью, то, как они выполняются, - отметил глава региона.

Всего в этом году на благоустройство домовых территорий и общественных пространств в Саратовской области предусмотрено 589,5 миллионов рублей.