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Мы привыкли жить, надеясь на лучшее. Слушая рассказы о травмах, несчастных случаях или опасных для жизни и здоровья ситуациях, случившихся с другими, думаем: "с нами такого не про-изойдет", "авось пронесет", "вдруг не будет". А когда непредвиденное все же случается, теряемся и не знаем, что делать, к кому обращаться за поддержкой. Между тем выход прост - полис страхования жизни. Именно он станет гарантией того, что из любой сложной ситуации вы и ваша семья выйдете достойно, без финансовых потерь.

- В наше непростое время людям больше, чем когда-либо, хочется обрести уверенность в завтрашнем дне, чтобы быть спокойным за судьбы своих родных и близких. Что делать? Лучшим выходом станет эффективное использование инструментов страхования. Например, таких, какие предлагает страховая компания "Колымская", главная задача которой - всеобъемлющая забота о жизни и здоровье своих клиентов, - поясняет вице-президент страховой компании "Колымская" по Восточной Сибири Елена Свижак. - Недаром страхование нередко сравнивают с подушкой безопасности в автомобиле или финансовым щитом для семьи. Со страховым полисом ваша семья будет надежно защищена от критических финансовых ситуаций и бедности в результате несчастного случая.

Программы страхования жизни полезны для всех: семейных и одиноких, молодых и пожилых. Так, программы страховой компании "Колымская", такие как "Защита", "Пожизненная", "Финансовая", "Приумножение", "Страхование дополнительной пенсии", "Забота о детях", разрешат не менять сложившийся годами образ жизни, поскольку позволят обрести денежный капитал. При этом в "Колымской" убеждены: чтобы справляться с финансовыми трудностями в любом возрасте, страховать жизнь нужно уже сегодня.

- Чем раньше вы откроете программу страхования - тем она будет выгоднее для вас. Кто может предположить, когда произойдет травма, несчастный случай? В это время работать невозможно, а лечение требует денежных затрат. Все это серьезно ударяет по семейному бюджету, из-за чего благополучие подвергается огромному риску. Сибирякам, застрахованным в "Колымской", справиться с бедой будет намного проще, ведь компания обязательно выплатит определенную сумму денег, размер которой зависит от договора страхования и от последствий несчастного случая, - говорит Елена Свижак.

Некоторые спросят: не лучше ли в таком случае доверить свои сбережения кредитной организации, положив деньги, скажем, на банковский депозит Примеры из жизни убеждают: заключить договор страхования жизни все же намного выгоднее. И тому есть несколько причин. Да, кредитные организации тоже предлагают услуги по вкладам, но там, чтобы получить более или менее ощутимую процентную прибыль, нужно изначально располагать крупной суммой денег, а многие ли могут похвастать значительными накоплениями? В отличие от банковского вклада, полис страхования - это своего рода копилка, с помощью которой можно нарастить неплохой капитал.

В "Колымской" вам предложат программы с ежегодной индексацией страховой суммы в целях защиты от инфляции. К тому же, заключив договор страхования и внеся только первый страховой взнос, вы уже находитесь под страховой защитой на всю страховую сумму, определенную договором страхования. В случае потери здоровья в результате несчастного случая или, не дай бог, жизни вы или ваши родственники получат внушительную компенсацию. Есть и другие немаловажные бонусы.

Нельзя, например, забывать о том, что по договорам страхования жизни предусмотрен ежегодный социальный налоговый вычет в размере 13 процентов от уплаченных взносов за год.

От первого лица

Елена Свижак, вице-президент страховой компании "Колымская" по Восточной Сибири: - То, что в сегодняшних условиях страхование - лучший способ сохранить и приумножить накопления, понимает все больше людей. Так, состоятельных людей привлекает тот факт, что согласно российским законам на деньги, вложенные в накопительное страхование, нельзя наложить взыскание. Это отличная возможность уберечь свои финансы в случае развода, тяжбы между партнерами и претензий третьих лиц. Полисами накопительного страхования все чаще пользуются спортсмены, как никто другой знающие: жить спокойнее, если ты застрахован от несчастного случая или травмы. По сути, сейчас страхование - это инвестиции. В себя, в будущее своих детей, в финансовую стабильность.

Контакт

Иркутск, ул. К. Либкнехта, 245, тел. 8 (3952) 24-69-91 ул. Гоголя, 80, тел. 8 (3952) 54-64-10

Братск, ул. Подбельского, 20, тел. 8 (3953) 41-45-45

Ангарск, квартал 82, 5, тел. 8 (3955) 52-99-24

Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 1, оф. 31, тел. 8 (39535) 90-304

Улан-Удэ, ул. Павлова, 11, тел. 8 (3012) 23-02-13

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