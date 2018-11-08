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08.11.2018 12:37
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дмитрий Аленичев продолжит работу с "Енисеем"

Текст: Данила Жиляев
Фото: Александр Паниотов/РИА Новости Фото: Александр Паниотов/РИА Новости
Фото: Александр Паниотов/РИА Новости

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев сохранит пост как минимум до конца первого круга. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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К матчу предыдущего тура РПЛ против "Анжи" команду готовил тренерский штаб "молодежки" красноярцев под руководством Александра Алексеева. Клуб при этом подчеркнул, что не намерен давать комментариев по ситуации до того, как состоится игра. "Енисей" в итоге уступил 1:2.

Фото: Михаил Синицын / РГ
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"Вопрос по расторжению контракта на сегодняшний день не стоит. До большого перерыва в сезоне он (Аленичев - прим. "РГ") будет работать с командой. Дмитрий Анатольевич встречался с губернатором Красноярского края, с ним общался также и я, мы нашли понимание, пришли к компромиссу, - заявил министр спорта региона Сергей Алексеев. - Руководство края и мы, как учредители, недовольны выступлением команды на данном этапе, и нужно сделать все возможное, чтобы ситуацию в турнирной таблице изменить. По итогам первого круга будут проанализированы результаты выступления команды, и в межсезонье, во втором круге край вернется к вопросу о главном тренере".

Под руководством Аленичева "Енисей" впервые в своей истории пробился в премьер-лигу. Однако в элите дела у команды пока складываются, мягко говоря, неудачно: после 13 туров она занимает последнее место в турнирной таблице, набрав лишь шесть очков. Следующим соперником "Енисея" будет "Краснодар", эта игра состоится в столице Кубани 11 ноября.

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