День народного единства в Новосибирске отмечали с размахом. Во всех районах работали концертные площадки, на которых выступали лучшие творческие коллективы города, мастера народных промыслов удивляли рукотворными шедеврами, а повара и кулинары - изысканными национальными блюдами.

Праздник 4 ноября обращает нас к богатому историческому наследию России, к ратным подвигам наших предков - бойцов народного ополчения, которые в 1612 году под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.

Новосибирск - многонациональный и многоконфессиональный мегаполис. В основе нашего единства - общие нравственные ценности, трудолюбие и преданность Отечеству. Отмечая праздник, новосибирцы проявляют уважительное отношение друг к другу, знакомятся с культурой и традициями разных народов, населяющих Сибирь.

В этом году День народного единства пришелся на воскресенье. Хотя праздновать новосибирцы начали уже накануне, в пятницу все желающие смогли написать Большой этнографический диктант. А 4 ноября на площади Ленина развернулись главные торжества, которые проходили под лозунгом "Россия объединяет". Новосибирцев пригласили на фестиваль обычаев и традиций народов России, показали праздничную программу с участием творческих коллективов из национальных культурных центров и общественных организаций региона. Также в центре города работали площадки с выставкой ремесел, различными интерактивными программами и многонациональной кухней. Вечером на главной сцене выступил звездный гость - заслуженный артист России Денис Майданов. А завершился праздник традиционным фейерверком.

- Четыре века назад наши предки доказали, что сила народа - в единстве, - заявил депутат Совета депутатов Новосибирска Юрий Фоломкин. - Сегодня мы должны быть едины во имя сохранения нашей общей истории, формирования мощного и стабильного государства. Дню народного единства отведена особая миссия - воспитание патриотов, способных в любой момент встать на защиту Родины, работать на процветание Отчизны. Современная молодежь по своим взглядам и жизненным принципам кардинально отличается от поколения 1990-х, когда моральные и нравственные устои в обществе, к сожалению, пошатнулись. Сегодня у молодых есть идеалы, примеры для подражания. Они - наша надежда и будущая опора российского государства.

Сразу после салюта в Новосибирске стартовала культурная акция "Ночь искусств", главной площадкой которой стал Государственный концертный зал имени Арнольда Каца. В фойе организаторы разместили импровизированные мастерские, представляющие различные виды искусств - кино, музыку, поэзию, театр, литературу, танец. Специалисты областной специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих подготовили инклюзивные творческие мастер-классы "Культура безбарьерного мира", а "Новосибирсккиновидеопрокат" представил программу по озвучиванию кинофильмов и мультфильмов. На сцене ГКЗ выступили артисты Башкирского фольклорного ансамбля песни и танца "Мирас".

- Новосибирск - многонациональный город, здесь в мире и согласии живут представители разных народов, - подчеркнул депутат Совета депутатов Новосибирска Олег Шестаков. - День народного единства - это праздник, который символизирует объединение людей разных национальностей и конфессий. Я, например, русский, а родился в Ташкенте, у меня в Узбекистане осталось много родственников. Как вообще можно людей делить на "наших - не наших"? Я считаю, что даже по самым сложным вопросам нам необходимо находить компромиссные решения, не превращая споры в распри. И жить дружно - одной многонациональной семьей.

Прямая речь

Владислав Люмин, депутат Совета депутатов г. Новосибирска:

- Ежегодно, празднуя День народного единства, мы вспоминаем события, которые произошли четыре века назад, когда люди объединились ради одной цели - спасти Отчизну от захватчиков. Нам нельзя забывать эти трагические и одновременно героические события в истории нашей Родины. Молодежь должна воспитываться на подвиге предков, уважать память защитников Отечества и знать простую истину - сила в единстве.