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Минприроды Омской области получило возможность оперативно устанавливать источники загрязнения воздуха.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Очередной тревожный сигнал поступил из поселка Горячий Ключ, жители которого жаловались на затрудненное дыхание и пыль. Теперь виновника выбросов в атмосферу четырнадцати загрязняющих веществ привлекут к ответственности.

- Установлено, что их производила асфальтобетонная установка. Предприятие не имело разрешения на такую деятельность, - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь регионального министерства природных ресурсов и экологии Татьяна Ковальская. - Собственнику придется заплатить штраф. Помимо этого, подан иск в суд с требованием приостановить деятельность предприятия.

В министерстве пояснили, что среднее время рассмотрения таких дел в суде - около двух месяцев. Еще месяц потребуется на вступление судебного решения в силу. То есть точку в деле удастся поставить только в начале следующего года.

Стоит напомнить, что Омск попал в список экологически неблагополучных территорий страны. Самый громкий скандал разразился в марте прошлого года, когда город заполонил удушливый химический запах, и омичи буквально объявили "воздушную тревогу", оборвав телефоны надзорных ведомств. Нормативное содержание этилмеркаптана в атмосфере было превышено в 400 раз. Источник вредного выхлопа так и не нашли, но власти возмущенных жителей услышали.

В регионе приняли долгосрочную экологическую целевую программу. Открыли центр воздушного мониторинга, оснастив его современным оборудованием. Создали институт общественных инспекторов "Омская экологическая гвардия". Включили круглосуточные горячие телефоны. И система заработала.

По жалобам омичей эксперты центра определили нарушителя и приостановили деятельность осуществлявшего выбросы химического завода. За загрязнение атмосферы предприятие заплатило штраф в размере 380 тысяч рублей и не сможет возобновить работу до тех пор, пока не смонтирует очистные сооружения. Еще восемьдесят тысяч рублей заплатит за несанкционированные выбросы вредных веществ в городскую атмосферу полимерная компания. На очереди - десятки других предприятий.

Сейчас власти ведут переговоры с крупными химическими заводами о заключении соглашений, регламентирующих соблюдение экологических требований. Первые уже пописаны. Согласно документу о партнерстве регионального правительства и Омского нефтеперерабатывающего завода, к 2020 году выбросы предприятия сократятся на 28 процентов. Такой показатель будет достигнут благодаря программе технической модернизации ОНПЗ. Вчера заключено соглашение со стекольным заводом.

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На реализацию программы "Чистый воздух" области выделено шесть миллиардов рублей из средств федерального бюджета. В результате, по оценке экспертов, вредные выбросы в Омске сократятся на сорок тысяч тонн в год.

Прямая речь

Александр Бурков, губернатор Омской области:

- Мы намерены систематизировать контроль выбросов в атмосферу и уже разработали соответствующий комплексный план мероприятий до 2024 года. Увеличили финансирование. Создали центр экологического мониторинга и оперативного реагирования, располагающий передвижной экологической лабораторией. Есть первые результаты: выявлено 92 предприятия, нарушающих законодательство в этой сфере. Их деятельность будет приведена в соответствие с экологическими нормативами.

Экономика Отрасли Промышленность Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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