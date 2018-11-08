Минприроды Омской области получило возможность оперативно устанавливать источники загрязнения воздуха.

Очередной тревожный сигнал поступил из поселка Горячий Ключ, жители которого жаловались на затрудненное дыхание и пыль. Теперь виновника выбросов в атмосферу четырнадцати загрязняющих веществ привлекут к ответственности.

- Установлено, что их производила асфальтобетонная установка. Предприятие не имело разрешения на такую деятельность, - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь регионального министерства природных ресурсов и экологии Татьяна Ковальская. - Собственнику придется заплатить штраф. Помимо этого, подан иск в суд с требованием приостановить деятельность предприятия.

В министерстве пояснили, что среднее время рассмотрения таких дел в суде - около двух месяцев. Еще месяц потребуется на вступление судебного решения в силу. То есть точку в деле удастся поставить только в начале следующего года.

Стоит напомнить, что Омск попал в список экологически неблагополучных территорий страны. Самый громкий скандал разразился в марте прошлого года, когда город заполонил удушливый химический запах, и омичи буквально объявили "воздушную тревогу", оборвав телефоны надзорных ведомств. Нормативное содержание этилмеркаптана в атмосфере было превышено в 400 раз. Источник вредного выхлопа так и не нашли, но власти возмущенных жителей услышали.

В регионе приняли долгосрочную экологическую целевую программу. Открыли центр воздушного мониторинга, оснастив его современным оборудованием. Создали институт общественных инспекторов "Омская экологическая гвардия". Включили круглосуточные горячие телефоны. И система заработала.

По жалобам омичей эксперты центра определили нарушителя и приостановили деятельность осуществлявшего выбросы химического завода. За загрязнение атмосферы предприятие заплатило штраф в размере 380 тысяч рублей и не сможет возобновить работу до тех пор, пока не смонтирует очистные сооружения. Еще восемьдесят тысяч рублей заплатит за несанкционированные выбросы вредных веществ в городскую атмосферу полимерная компания. На очереди - десятки других предприятий.

Сейчас власти ведут переговоры с крупными химическими заводами о заключении соглашений, регламентирующих соблюдение экологических требований. Первые уже пописаны. Согласно документу о партнерстве регионального правительства и Омского нефтеперерабатывающего завода, к 2020 году выбросы предприятия сократятся на 28 процентов. Такой показатель будет достигнут благодаря программе технической модернизации ОНПЗ. Вчера заключено соглашение со стекольным заводом.

На реализацию программы "Чистый воздух" области выделено шесть миллиардов рублей из средств федерального бюджета. В результате, по оценке экспертов, вредные выбросы в Омске сократятся на сорок тысяч тонн в год.

Прямая речь

Александр Бурков, губернатор Омской области:

- Мы намерены систематизировать контроль выбросов в атмосферу и уже разработали соответствующий комплексный план мероприятий до 2024 года. Увеличили финансирование. Создали центр экологического мониторинга и оперативного реагирования, располагающий передвижной экологической лабораторией. Есть первые результаты: выявлено 92 предприятия, нарушающих законодательство в этой сфере. Их деятельность будет приведена в соответствие с экологическими нормативами.