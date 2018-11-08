Таких как Ольга Бельская раньше называли "тургеневскими девушками". Огромные бездонные глаза идеалистки. Искренняя и добрая, никакой фальши в речах и манерах. Естественность, граничащая с наивностью. Наивности, впрочем, за время пребывания в исправительной колонии №6 сильно поубавилось. Но даже в стандартной униформе она заметно отличается от своих соседок по бараку.

Сотрудники колонии признаются, что когда девушку доставили по этапу, они не знали, что с ней делать и куда определять. "Я, когда впервые увидела Ольгу, в растерянности спросила у начальника ее отряда: "Что у нас делает этот ребенок?". А "ребенок" попал сюда по 228-й статье УК - за наркотики. Торговал ими ее любимый парень.

Она была единственным ребенком в благополучной семье. Мама и папа - ученые, доктора медицинских наук, работают в НИИ. После окончания в Томске гуманитарного лицея Оля поступила в Балтийскую международную академию. Отучилась в Риге год на факультете туризма - с детства мечтала о путешествиях. После первого курса полетела домой в Томск к своему любимому, с которым познакомилась в соцсети.

- Вова вышел на меня в "ВКонтакте". Обычно я никому не отвечаю в таких случаях, а тут почему-то поступила иначе. Все и закрутилось. Мне казалось, что мы понимаем друг друга с полуслова. Месяц переписывались, потом встретились. Общались как друзья, потом все переросло в более серьезные отношения - любовь, наверное. Не знаю.

На переезд в Латвию у парня, успевшего отслужить в армии и нигде не работавшего, денег не было. Поэтому Ольга решила бросить Ригу и вместе с любимым человеком поступать на философский факультет ТГУ.

- Я гуманитарий, он любитель физики с математикой. Решили выбрать что-то среднее. Но у меня деньги на учебу были, а у Вовы нет, поскольку родители его никак не поддерживали. А нужно было найти средства на репетиторов. С этого все и началось. Володя искал работу, даже санитарную книжку для этого сделал, но нигде его не брали. Он слабел духом на глазах, впадал в отчаяние. А потом встретил знакомого, и тот предложил работу с хорошим заработком: напрямую не сказал, что она из себя представляет, но все и так было понятно. Мне было его жалко. И я решила поддержать Володю в любом случае, хотя это шло вразрез с моими моральными принципами. Сказала: "Как решишь - так и будет. Я с тобой". Он и решил.

Парня отправили "толкать" наркотики в Бийск. Владимир снял там квартиру, а потом и Ольга приехала. В августе она летала с родителями во Вьетнам, потом вернулась в Бийск, и где-то через неделю к ним после контрольной закупки нагрянули оперативники.

- Я очень рада, что все так произошло, - тихо произносит моя собеседница. - Они вышибли дверь, залетели к нам с криком, Вову на пол бросили. А я сажусь на пол и думаю: "Почему мне так спокойно? Потому что не надо больше лгать, особенно родителям. Не надо затыкать свою совесть отговорками, мол, все люди иногда поступают плохо. У Вовы это получалось: "Подумаешь - кто-то алкоголь продает или оружие, кто-то наркотики". У меня - все-таки нет. Конечно, страшно стало за родителей, но внутри было чувство покоя: слава богу, все закончилось.

Родители были в шоке, и только через неделю после задержания прибыли на свидание, хотя Ольге казалось, что прошел месяц и она больше никому не нужна.

- Мама с папой сильно поддержали меня во время следствия и помогли стать прежней, начать восстанавливать то, что успела потерять. Следствие шло год. Суд вынес мне приговор - пять лет, Вове - пять с половиной в колонии строгого режима. Можно сказать по-божески дали, ведь в квартире было почти три килограмма наркотиков. Каких конкретно, не знаю. Сама не пробовала никогда.

По словам Бельской, сотрудники колонии сильно помогли Ольге с адаптацией. Новоприбывшая еще находилась в карантине, а ее - узнав о способностях - уже записали на участие в художественном конкурсе, который УФСИН ежегодно проводит совместно с православной церковью.

- По условиям конкурса нужно было на картине обыграть тему храмов и икон. Мне пришла в голову идея: вид на небо со дна ямы. Наверху в облаках - лики Иисуса и Божьей матери, маковки храмов, а по краям - земля, веточки торчат и белые голубиные перышки. Для человека, попавшего за решетку, небо должно стать своеобразным маяком. И душу он должен собирать как перышки, по кусочкам. Оглядываясь назад, понимаю, что исполнение получилось не очень, мастерства не хватило.

О том, что есть такая осужденная, Ольга Бельская, я узнал, увидев в сентябре выставку картин на Дне колонии. Поразила их глубина, художественная сила. Особенно запомнились две: маяк с видом штормящего холодного моря и бескрайнее закатное небо на фоне реки и моста у деревни Шипуново в Алтайском крае. Пейзаж Ольга написала с фотографии, которую передала мама. Вроде ничего особенного, а картина цепляет. Рисовать любила с детства, в шестнадцать лет окончила курсы портретистов. Писала портреты друзей, знакомых. Дома остались мольберт и краски.

Отдельная тема: чему заключенная Бельская научилась и чему разучилась в колонии?

- Научилась усидчивости. Терпеливости. Но главное, здесь я сильно продвинулась в плане творчества. Раньше не хватало усидчивости, чтобы тщательно выписать портрет, а сейчас времени хватает. Читаю много, особенно классиков - зарубежных и Достоевского, конечно. Когда приходит посылка, больше всего радуюсь книжкам. Люблю писать сценарии к праздникам, стараюсь учить английский - в школе не очень с ним было. А чему разучилась? Разучилась оправдывать себя. Не люблю ходить в столовую - жалко времени. Но ходить обязана, и теперь даже в этом занятии нашла плюсы: можно посидеть спокойно, что-то обдумать, как следует. Не люблю физзарядку и закалку, поэтому часто простываю, теперь опять до весны буду мучиться, - шмыгает носом Ольга.

Все это время "тургеневская девушка" училась разбираться в людях. Больше всего писем она получает сейчас от девушки, которая раньше тоже отбывала срок в ИК-6. Екатерина сейчас учится в МГУ и всячески поддерживает подругу. А с Володей она больше не общается, хотя периодически от него приходят письма.

- По письмам вижу, что он остался таким же, как и был до суда, не изменился. А я уже совсем не та, что раньше - между нами пропасть. А в колонии для меня все идет по диалектическому закону "Отрицание отрицания". Сначала я всех осужденных считала хорошими, прямо ангелами - сижу, рисую что-нибудь, а ко мне подходят и говорят: "Ой, какая девочка хорошая". Следом наступил период, когда я решила, что все вокруг ужасные. А теперь возвращаются краски в бывшее до этого черно-белым понимание людей. Даже у самых плохих есть светлые стороны. Чем темнее фон, тем лучше на нем видно светлое.

На первый взгляд, про историю Бельской можно сказать, что она на свою беду оказалась не в том месте, не в то время и не с тем человеком. Но я слушал Ольгу и вспоминал судьбу скрипачки, лауреата международных музыкальных конкурсов Елены Л., с которой общался три года назад в этом же самом кабинете. У скрипачки тоже была статья за наркотики. И тоже была слепая девичья любовь, готовность пожертвовать всем для любимого, в котором так хочется видеть только хорошее. Лена сказала тогда: "Здесь я становлюсь серьезнее и взрослее. Теперь чувствую, когда надо найти в себе силы и сказать: "Нет". Видимо, мне надо было сюда попасть, чтобы научиться расставлять правильные приоритеты в жизни. Я могу только сказать своей судьбе "спасибо".

А недавно на улице меня окликнула мама Лены. Радостно сообщила, что дочь вышла на свободу, нашла работу по душе и у нее все хорошо. Несвобода - страшная беда для любого человека. Но она может вылечить от иллюзий, помочь понять себя и других.

Для участия в очередном художественном конкурсе Ольга выбрала тему "Молодежь. Свобода. Ответственность". Пишет картину, связанную с расстрелом царской семьи. Видно, что тема вековой давности всерьез волнует молодую девушку.

Прямая речь

Ольга Бельская, заключенная ИК-6:

- А вообще стараюсь теперь людей не судить. Когда мне что-то не нравится в человеке, смотрю для начала на себя. Что по-настоящему в людях стало раздражать, так это их лень. Некоторых с места не сдвинешь. Другие что-то едва начнут делать и тут же бросают. В 2019 году надеюсь выйти на свободу по УДО. Хочу выучиться на театрального художника.

Мнение

Любовь Пирошкова, начальник отряда ИК-6:

- История Ольги Бельской, к сожалению, довольно обычна для нашего времени. Молодых девушек, попадающих к нам, часто губит либо жажда легких денег, либо ложное увлечение чувствами. Когда Оля оказалась здесь, это был наивный, испуганный ребенок, смотревший на все вокруг широко открытыми глазами. Сейчас идет ее психологическое взросление, становление личности. Думаю, Ольга сделает правильные выводы на будущее. В том числе в истории с Володей - настоящей любви с его стороны не было, люди-то они оказались совершенно разные. По-настоящему любимого человека в пропасть за собой не тащат, не используют и не подставляют.