Нынешний год для сибирских аграриев оказался крайне тяжелым. Летом в ряде регионов из-за непогоды был объявлен режим ЧС, теперь же часть с большим трудом выращенного урожая уходит под снег. Например, в Алтайском крае, по данным минсельхоза России, остается неубранной треть площадей, занятых подсолнечником. Крестьянам пришло время задуматься о последствиях сложившейся ситуации и скорректировать планы.

Козыри и слабости

- Сельское хозяйство страны находится на этапе трансформации - в первую очередь, технологической. Кроме того, наш аграрный сектор движется от импортозамещения к экспорту, - отметил главный редактор журнала "Агроинвестор" Николай Лычев, беседуя с корреспондентом "РГ" на прошедшей в Барнауле Международной специализированной выставке "АгроЭкспоСибирь". - Мы производим практически все основные пищевые продукты, за исключением тех, для которых нет природных условий и экономической целесообразности. Внутренний рынок насытился, потребление не растет, поэтому пока экспорт - единственный драйвер роста сельского хозяйства. Причем речь идет о товарах с высокой добавленной стоимостью, а зерно и рыба, занимающие первые места в нашем аграрнопродовольственном экспорте, таковыми не являются. Та же рыба в виде филе и других полуфабрикатов возвращается в Россию из Китая, Вьетнама и других стран, и ситуацию нужно менять.

Что касается сибирских и, в частности, алтайских аграриев, то их конек - высококлассная пшеница, в том числе твердых сортов. Но при этом сельское хозяйство СФО остается низкоинтенсивным.

- Сибирякам будет сложно встраиваться в экспортные каналы, но, думаю, они это сделают - в Сибири хватает экологически чистых земельных угодий, здесь можно с успехом развивать животноводство, производить такие востребованные товары как мед. Хотя есть очевидные минусы - огромные расстояния, неравномерное размещение производительных сил, неразвитые инфраструктура и логистика. Сейчас на Дальнем Востоке Объединенная зерновая компания строит крупный зерновой терминал. Как только он вступит в строй и начнет пропускать десять, а потом двадцать миллионов тонн в год, стоимость алтайской земли - с условием, что она будет грамотно обрабатываться и генерировать доход, - вырастет кратно. Сейчас речь идет о смешных ста долларах за гектар, а может и должна быть одна-две тысячи долларов, - убежден Николай Лычев.

Новости хорошие и плохие

Но это в перспективе. А вот чего аграриям ждать в ближайшие месяцы, рассказал Владимир Петриченко - генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно". Один из ведущих в стране экспертов зернового и масличного рынков полагает, что урожай зерна 2018-го будет ниже рекордных 2016-2017 годов, но выше, чем в 2015-м, и составит он порядка 110- 111 миллионов тонн (по оценке минсельхоза РФ - 109 миллионов).

Как всегда, особая тема для алтайских крестьян - гречиха, огромный урожай которой в прошлом году (более 1,5 миллиона тонн) и большие переходящие запасы вызвали катастрофическое обрушение закупочных цен. По мнению Владимира Петриченко, для внутреннего потребления стране достаточно 800 тысяч тонн.

- Нынешний урожай ожидается тоже хорошим - порядка 940 тысяч тонн. Но с учетом 300 тысяч тонн переходящих запасов новость для производителей нерадостная. Хотя ситуация будет чуть лучше, чем в прошлом году, - уверен эксперт.

В СФО урожай зерна прогнозируется в пределах среднемноголетних показателей - по оценке "ПроЗерно", это 14 809 тысяч тонн. Что неплохо еще и потому, что сроки посевной из-за плохой погоды запоздали на пару недель. Лидеры традиционные - Алтайский край (4,7-4,8 миллиона тонн), Омская область (более трех миллионов), Новосибирская область (2,4 миллиона тонн).

Если потребление зерна мукомольной промышленностью остается стабильным, то с кормовыми сортами все не так. В 2003-2017 годах поголовье птицы на сельхозпредприятиях росло, но в 2018-м было отмечено снижение. Ожидается, что такая же тенденция будет и в свиноводстве.

- Судя по динамике производства комбикормов, темпы роста замедляются, - отметил Владимир Петриченко. - Это говорит о том, что внутреннее потребление вступило в фазу стагнации. Для дальнейшего роста нужны большие инвестиции. В производстве муки и особенно круп достижения с каждым годом все скромнее. По нашим подсчетам, на внутреннее потребление в стране идет порядка 78 миллионов тонн зерна. Еще пять лет назад было около семидесяти миллионов. Но у нас и производство за эти годы выросло на двадцать миллионов тонн. Локомотивом развития может быть только экспорт.

Запреты до добра не доводят

В прошлом году из России был вывезен примерно 51 миллион тонн зерна (без учета стран Таможенного союза). В 2018-м экспорт, по самым оптимистичным оценкам аналитиков, составит 42-43 миллиона тонн (минсельхоз РФ по традиции дает более осторожный прогноз - 39). Пока отгружено 20 миллионов тонн (год назад - 18).

- Но в декабре экспорт зерна могут ограничить. Опыт прошлых лет говорит о том, что подобные запреты до добра не доведут. Возникнет нервозность на рынке, возможны сильные скачки цен внутри страны. Этому будут только рады наши главные конкуренты в США, - отметил Владимир Петриченко.

Больше всего пшеницы Россия поставляет в Египет, на втором месте - Турция, на третьем - Вьетнам. Эксперты оценивают перспективы оптимистично.

- У наших основных покупателей аппетиты растут, - пояснил Петриченко. - Это касается Египта, Турции, Азербайджана, Нигерии, Бангладеша. Индонезия через пару лет будет покупать зерна больше, чем Египет. Сегодня страны Тихого океана - самый большой рынок пшеницы. Надеюсь, мы придем туда всерьез и надолго. Сказываются и курс рубля по отношению к доллару, и то, что в Германии и Франции неурожай.