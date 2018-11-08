В Алтайском крае зарегистрирован первый договор долевого участия в строительстве жилого дома с условием размещения денежных средств участников на счетах эскроу.

Пока только одна компания в пилотном режиме отрабатывает новую модель, остальные предпочитают строить по-старому. По мнению экспертов, если механизм не заработает на полную мощь в ближайшее время, то через два-три года на рынке жилья в регионе возникнет существенный дефицит новостроек.

Компания "Барнаулкапстрой" еще в июне этого года в пилотном режиме отрыла в Сбербанке проектное финансирование для строительства жилого дома на улице Парковой в краевой столице. А в конце октября зарегистрировала в Росреестре первый договор на открытие эскроу-счета с участником долевого строительства. По мнению начальника отдела регистрации ограничений (обременений) управления Росреестра по Алтайскому краю Татьяны Афанасьевой, сложности, которых опасались застройщики при переходе на новую систему, оказались преодолимы.

- Для дольщиков ничего не изменилось, они также заключают договоры долевого участия, только средства теперь аккумулируются на эскроу-счете банка, - пояснила Татьяна Афанасьева. - Таким образом, при возникновении проблем со сдачей объекта участник долевого строительства сможет вернуть свои деньги. Застройщик получает средства с эскроу-счета только после сдачи дома.

Напомним, что с 1 июля 2018 года начали действовать поправки в федеральный закон N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве", направленные на усиление защиты прав дольщиков. Теперь все деньги покупателей долевок должны храниться в банке до окончания строительства, а застройщик возводит жилье на кредитные средства. Как пояснили корреспонденту "РГ" в банковских организациях, чем больше застройщик привлекает дольщиков, тем ниже для него процентная ставка по кредиту. Есть возможность привлекать финансирование и под пять процентов годовых, что сопоставимо с расходами на страхование рисков по ранее действующим правилам долевого строительства.

До 1 июля алтайские строительные компании поспешили получить как можно больше разрешений на строительство по старой схеме - через оформление страховки или участие в компенсационном фонде, - чтобы обеспечить себя работой на ближайшие два-три года. Так, в Барнауле, по данным комитета по строительству, архитектуре и развитию города, за полгода выдано 52 разрешения, тогда как за весь 2017-й их было 34. В июле-октябре, по словам исполнительного директора Союза строителей Алтайского края Кирилла Науменко, выдано только два разрешения, поэтому уже в 2020 году стоит ожидать существенного падения объемов жилищного строительства.

- Затянувшаяся пауза в выдаче разрешений может иметь негативные последствия в ближайшем будущем, - уверен Науменко. - Для строительной отрасли важно планирование, ведь она очень инертна. Сегодня в крае еще ощущаются последствия кризиса 2014-2015 годов, когда из-за снижения спроса и сокращения объемов строительства с рынка ушло несколько строительных компаний и производителей стройматериалов. Сейчас в отрасли создается искусственный кризис. Такие простои могут снова привести к снижению объемов и, следовательно, к возникновению дефицита жилья и росту цен на недвижимость.

По мнению председателя правления Алтайского союза предпринимателей Юрия Фрица, сокращение объемов строительства жилья неизбежно, поскольку работа по новому закону сопряжена с серьезными трудностями. "Закон несовершенный, недоработанный, имеет много пробелов. Как его реализация будет проходить на практике, пока не знает никто. Поэтому к 2020-му, когда будут введены дома, построенные по старым правилам, мы получим существенное сокращение объемов жилой застройки", - уверен он.

Простоя опасаются и производители стройматериалов. "Сделанный застройщиками задел обеспечит работой предприятия по выпуску железобетонных изделий на ближайшие три года. Несмотря на это, снижение объемов производства мы ощутим уже через год-два. Но надеемся, что застройщики быстро адаптируются и освоят новые правила игры на рынке", - комментирует ситуацию руководитель одного из заводов ЖБИ Кирилл Овсянников.

Региональные власти также рассчитывают, что когда новый механизм долевого строительства в пилотном режиме обкатает одна из строительных компаний, за ней последуют другие. Но застройщики полагают, что для стабилизации ситуации на рынке жилищного строительства нужны совместные усилия всех заинтересованных структур.

Ущерб от вынужденного провала в выдаче разрешений на новое строительство можно минимизировать, если участники рынка совместно с банками, гос-органами и всеми заинтересованными ведомствами приложат усилия для скорейшей отработки нового механизма, подчеркивают в Союзе строителей Алтайского края. Причем задел надо создать не только в выдаче разрешений, но и в подготовке земельных участков под застройку.

Сегодня число таких участков в Барнауле минимально - в ближайшее время на аукционы будет выставлено два квартала, но этого недостаточно. Надо задействовать все возможности для расширения жилой застройки в краевой столице, и не только в сторону аэропорта, но и на правом берегу Оби. Освоение последнего потребует большого объема инвестиций в инженерную инфраструктуру. Сами застройщики с такой задачей не справятся - нужна поддержка со стороны властей и ресурсоснабжающих организаций, программы освоения новых земельных участков. .

Между тем

По данным Новосибирскстата, в Алтайском крае в январе-сентябре 2018 года отмечены самые высокие темпы прироста жилищного строительства в СФО. Алтайские застройщики за девять месяцев ввели в эксплуатацию 565,5 тысячи квадратных метров жилья, что на 49,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в Сибирском федеральном округе в целом произошло падение темпов строительства на 7,2 процента.